Essence : approvisionnement garanti, selon le Premier ministre

L'approvisionnement en pétrole brut des raffineries nationales est maintenu et l'approvisionnement en essence pour les mois à venir reste assuré, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une réunion à Hanoï le 17 mars avec le groupe de travail sur la sécurité énergétique.

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Photo : VNA/CVN

Les prix de l'essence sont restés maîtrisés et alignés sur les tendances mondiales, tandis que l'approvisionnement énergétique global continue de répondre aux besoins de production et de consommation sans fluctuations majeures, a indiqué le Premier ministre lors de cette réunion, qui portait sur les mesures à prendre pour préserver la sécurité énergétique nationale face à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale.

Le Premier ministre a félicité les ministères et agences pour leur réactivité et leur efficacité face à l'évolution de la situation, contribuant ainsi au maintien de la sécurité énergétique.

Il a précisé que, pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté une résolution définissant dix solutions clés, a encouragé la diplomatie énergétique et a ordonné une exploitation accrue des ressources pétrolières, gazières et charbonnières, tout en régulant les réservoirs hydroélectriques afin de soutenir la production d'électricité.

Les participants ont salué les mesures opportunes, flexibles et efficaces prises par le gouvernement pour garantir la sécurité énergétique nationale. Ils ont notamment souligné que le Premier ministre avait mené des rencontres diplomatiques avec les dirigeants de plusieurs pays et collaboré avec les ambassadeurs au Vietnam afin d'obtenir leur soutien pour maintenir un approvisionnement énergétique stable.

Conformément aux directives du Premier ministre, les ministères et agences ont puisé dans le fonds de stabilisation des prix de l'essence et ajusté les taxes pour contribuer à la stabilisation des prix, tandis que les entreprises publiques ont augmenté leur production d'essence, de charbon, d'électricité et de gaz. Les efforts ont également été intensifiés pour promouvoir la transition énergétique, encourager les économies d'énergie et renforcer les contrôles afin de lutter contre la contrebande, l'accaparement et la spéculation sur le marché de l'essence.

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Les participants ont estimé que le conflit au Moyen-Orient devrait persister, continuant d'affecter les chaînes d'approvisionnement énergétique mondiales et risquant de faire grimper les prix du pétrole, ce qui pourrait impacter l'offre et les prix nationaux. Outre les mesures actuelles, des solutions à plus long terme sont donc nécessaires pour garantir un approvisionnement stable en essence pour la production, la consommation et le développement socio-économique.

Pour l'avenir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé des solutions permettant d'atteindre six objectifs clés : prévenir les pénuries d'énergie pour la production et la consommation ; éviter les perturbations des chaînes d'approvisionnement énergétique ; Maintenir la stabilité politique et l'ordre social ; restructurer la production et la distribution d'énergie pour s'adapter à l'évolution de la conjoncture ; renforcer les réserves énergétiques stratégiques ; et diversifier les marchés, les produits et les sources d'approvisionnement.

Soucieux de suivre de près l'évolution de la situation et d'y répondre avec souplesse et efficacité, le chef du gouvernement a confié 11 missions aux ministères, secteurs, collectivités territoriales et entreprises pour atteindre ces objectifs.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce et les organismes compétents ont été chargés de garantir l'approvisionnement énergétique nécessaire au développement socio-économique et de prévenir toute pénurie d'essence, tout en assurant la stabilité des opérations de raffinage, en sécurisant les importations de pétrole brut et en promouvant la production et l'utilisation rapides de l'essence E10, conformément à la Résolution gouvernementale n° 36.

Le ministère des Finances a été chargé de coordonner avec le ministère de l'Industrie et du Commerce la gestion des prix de l'essence en fonction des fluctuations du marché mondial et d'utiliser avec souplesse le fonds de stabilisation des prix de l'essence, tout en renforçant les mesures de lutte contre la contrebande, l'accaparement et la manipulation des prix, et en étudiant d'éventuels ajustements des taxes et redevances si les prix mondiaux du pétrole restent élevés.

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Les ministères et autorités compétents ont également reçu pour instruction de renforcer les contrôles des activités de négoce de pétrole, de garantir un approvisionnement suffisant en carburant pour la production d'électricité, d'intensifier la coopération avec les partenaires internationaux afin de sécuriser les importations de carburant, de faciliter l'accès au capital pour les entreprises énergétiques et de promouvoir des solutions technologiques pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de renforcer la communication afin de fournir des informations exactes et opportunes, de prévenir les inquiétudes du public et de lutter contre la désinformation. Les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme ; de l'Industrie et du Commerce ; et des Finances ont été chargés d'organiser des points de presse tous les cinq jours afin d'informer les médias et le public des développements.

Il a également accepté, en principe, d'examiner les propositions des entreprises concernant le soutien au transport de pétrole, tout en soulignant la nécessité de garantir la sécurité des navires et des équipages vietnamiens et de protéger la réputation du pays.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a été chargé de continuer à diriger le groupe de travail sur les questions connexes et de rendre compte au Premier ministre des sujets qui dépassent son autorité.

VNA/CVN