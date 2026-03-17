Le ministre des AE reçoit la secrétaire d’État suisse à l’économie, à la formation et à la recherche

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Hoài Trung, a reçu le 17 mars à Hanoï, Helene Budliger Artieda, secrétaire d’État suisse à l’économie, à la formation et à la recherche, en visite de travail au Vietnam du 15 au 17 mars.

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Photo : BNG/CVN

Le ministre Lê Hoài Trung a salué les résultats de cette visite, soulignant les avancées positives des relations bilatérales ces derniers temps, notamment l’élévation des relations au rang de partenariat global en janvier 2025, ainsi que la progression régulière du commerce bilatéral au cours des dernières années.

Il a indiqué que le Vietnam mettait actuellement en œuvre une nouvelle trajectoire de développement, centrée sur la promotion des sciences et technologies ainsi que de l’innovation, en vue de bâtir une industrie et des services modernes. Le ministre a affirmé que le Vietnam était disposé à coopérer avec la Suisse dans la mise en œuvre de cette stratégie.

À l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1971-2026), il a proposé que les deux parties intensifient leurs efforts afin de créer des percées dans la coopération scientifique et technologique, parallèlement aux domaines de coopération traditionnels.

De son côté, la secrétaire d’État suisse à l’économie, Helene Budliger Artieda, a informé des résultats du récent cycle de négociations de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), indiquant que les parties étaient parvenues, pour l’essentiel, à surmonter leurs divergences en vue d’une conclusion prochaine des négociations.

Elle a souligné que la signature de cet accord ouvrirait une nouvelle phase de coopération entre le Vietnam et les pays membres de l’AELE, offrant des opportunités accrues aux investisseurs suisses pour intensifier leurs activités au Vietnam.

Elle a également précisé que la délégation suisse comprenait des représentants d’entreprises opérant dans les hautes technologies, lesquels ont exprimé un vif intérêt pour les perspectives de conclusion de l’ALE et pour le marché vietnamien dans les années à venir.

Les deux parties sont convenues d’accélérer les négociations et de mettre en œuvre rapidement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE, dans la perspective de faire de la Suisse l’un des dix premiers investisseurs au Vietnam.

VNA/CVN