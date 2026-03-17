Le Premier ministre appelle le Japon à soutenir la sécurité énergétique du Vietnam

Le 17 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, proposant que le Japon soutienne le Vietnam en matière d’énergie, notamment en produits pétroliers, afin de faire face aux perturbations de l’approvisionnement dues aux tensions au Moyen-Orient.

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Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a remercié le Japon pour son soutien à la construction et au développement du Centre spatial du Vietnam, récemment inauguré, et s’est félicité de la poursuite du développement substantiel et global des relations bilatérales, trois ans après leur élévation au rang de Partenariat stratégique global.

Il a salué les contributions de l’ambassadeur japonais aux relations bilatérales depuis sa prise de fonctions en mai 2024. Il lui a proposé de continuer à œuvrer afin de renforcer la confiance politique et d’intensifier la coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la défense, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples, tout en élargissant la coopération à de nouveaux secteurs comme la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, les semi-conducteurs et l’énergie.

Évoquant la situation complexe au Moyen-Orient, notamment dans le détroit d’Ormuz, il a indiqué avoir adressé une lettre à la Première ministre japonaise afin de proposer un soutien approprié.

Le Premier ministre a suggéré que le Japon puisse soutenir le Vietnam en fournissant du pétrole brut à partir de ses réserves ou en facilitant la diversification des sources d’approvisionnement de la raffinerie de Nghi Son, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la stabilité des activités des entreprises des deux pays. Il a également proposé de soutenir la restructuration de cette raffinerie.

Dans le même esprit du Partenariat stratégique global entre les deux pays, il a proposé que le Japon crée des conditions permettant au Vietnam d’accéder, sous une forme appropriée, à une partie des 80 millions de barils de pétrole que le gouvernement japonais envisage de libérer de ses réserves, afin d’atténuer l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix des carburants.

Pham Minh Chinh a en outre proposé que l’ambassadeur échange avec les entreprises japonaises concernées afin d’accélérer la mise en œuvre de la centrale thermique O Mon II. Il a également proposé que le gouvernement japonais partage les difficultés et crée des conditions permettant au Vietnam d’acheter du carburant aviation à partir de ses réserves.

Pour sa part, l’ambassadeur Ito Naoki a indiqué que le Japon poursuivait des discussions actives avec le Vietnam, notamment dans le domaine énergétique. Il a précisé que le Japon avait décidé d’ouvrir ses réserves et d’encourager les pays du G7 à faire de même.

Selon lui, le Japon étudie activement des solutions pour mobiliser des financements et lever les difficultés liées à ses projets de centrales thermiques au GNL au Vietnam, afin de contribuer à la sécurité énergétique du pays.

L’ambassadeur a enfin affirmé que le Japon continuerait d’accompagner le Vietnam dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transition verte, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

VNA/CVN