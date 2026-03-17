Le PM appelle à concrétiser les résultats de son échange avec le président des EAU

Le 17 mars à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu l’ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) au Vietnam, Bader Abdullah Almatrooshi, afin de poursuivre la mise en œuvre des conclusions de son récent entretien téléphonique avec le président Mohamed bin Zayed Al Nahyan, notamment en matière de renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité énergétique.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué la contribution de l'ambassadeur aux relations bilatérales, soulignant que les deux pays ont établi un partenariat global et signé le premier et unique accord de partenariat économique global (APEG) conclu par le Vietnam au Moyen-Orient.

Les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis poursuivent leur essor, les EAU étant désormais le premier partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et un investisseur potentiel. Pour le Vietnam, les EAU sont non seulement un partenaire économique important, mais aussi un ami sincère et fiable, partageant des valeurs communes de paix, de coopération et de prospérité.

Partageant les pertes et les souffrances passées du Vietnam dues à la guerre, le Premier ministre a exprimé sa préoccupation face à l'évolution actuelle de la situation aux EAU et dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Il a réaffirmé la position constante du Vietnam selon laquelle les différends et les conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques, notamment le dialogue et la négociation, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Il a souligné que le Vietnam est prêt à coopérer avec les EAU et à contribuer aux efforts visant à maintenir la paix et la stabilité dans chaque pays et dans la région.

Évoquant ses entretiens téléphoniques francs, sincères et fructueux avec le président des EAU, Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Pham Minh Chinh a invité l'ambassadeur à coordonner étroitement ses efforts avec la partie vietnamienne afin de mettre en œuvre rapidement les principaux accords conclus.

Ces accords comprennent la fourniture de pétrole et de gaz au Vietnam selon ses besoins, dans le respect des normes de sécurité et de ponctualité. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique et de promouvoir des domaines prioritaires tels que l'accélération des négociations sur un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), le renforcement de la coopération pour le développement du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, et la concrétisation d'accords de coopération entre les entreprises et les localités des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également plaidé pour une coopération renforcée en matière de commerce et d'investissement, exprimant l'espoir que davantage d'entreprises majeures des Émirats arabes unis investissent au Vietnam, notamment dans les sciences, les technologies, l'innovation, la transformation numérique, les hautes technologies, les infrastructures et la logistique, avec des projets phares symbolisant les relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de la connectivité des entreprises, des liens économiques et de la coopération dans les domaines du travail, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Soulignant l'importance des accords conclus lors des entretiens téléphoniques, le Premier ministre a déclaré qu'il s'agissait de réponses immédiates aux conséquences néfastes des conflits en cours et qu'ils reflétaient une coopération responsable et digne de confiance entre les deux pays. Il s'est dit confiant que la paix et la stabilité seraient bientôt rétablies au Moyen-Orient.

L’ambassadeur Bader Abdullah Almatrooshi, pour sa part, a salué les efforts du Premier ministre vietnamien pour le renforcement des relations bilatérales.

Les échanges bilatéraux ont atteint près de 6,546 milliards de dollars en 2025. Les flux d’investissement et la coopération commerciale des EAU vers le Vietnam ont connu une dynamique positive. Notamment, en février 2026, les groupes G42 et l’ADQ des EAU ont annoncé un projet de centre de données d’un milliard de dollars à Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec les groupes FPT, VinaCapital et Viet Thai. Plusieurs entreprises vietnamiennes, dont VinFast, FPT et Viettel, ont également ouvert des bureaux aux EAU.

Remerciant le Premier ministre pour son analyse de la situation au Moyen-Orient, l’ambassadeur a exprimé son plein accord avec ses points de vue et a réaffirmé l’engagement des EAU à renforcer davantage les relations bilatérales, notamment en matière de coopération dans l’approvisionnement pétrolier, d’investissements financiers dans le Centre financier international du Vietnam et de projets clés dans les domaines des hautes technologies, des infrastructures et de la logistique.

Il a également exprimé sa volonté d’accélérer les négociations sur l’accord de libre-échange Vietnam - Conseil de coopération du Golfe et de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars dans un avenir proche.

VNA/CVN