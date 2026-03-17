Le Conseil central de la théorie pour le mandat 2026-2031 tient sa première réunion

Le Conseil central de la théorie pour le mandat 2026-2031 a tenu sa première réunion, mardi 17 mars à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

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Photo : VNA/CVN

La réunion était coprésidée par Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo du Comité central du Parti du XIIIe mandat et président du Conseil pour le mandat 2021-2026, et Doàn Minh Huân, membre du Politburo du Comité central du Parti du XIVe mandat, président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et vice-président permanent du Conseil.

Dans son discours, Nguyên Xuân Thang a souligné qu’à l’aube d’une nouvelle phase de développement, le travail théorique du Parti devait "ouvrir la voie" en fournissant des arguments scientifiques pour orienter le développement national.

Le Conseil doit continuer à renforcer son rôle d’institution intellectuelle centrale et de centre de réflexion stratégique du Parti. Dans la période à venir, il conviendra de s’attacher à clarifier les questions théoriques majeures, à relever les défis pratiques les plus urgents et à intensifier l’examen des pratiques concrètes, a-t-il déclaré.

En proposant des idées pour renouveler les méthodes de travail du conseil dans le nouveau contexte, Doàn Minh Huân a souligné les défis émergents, notant que le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA) transforme fondamentalement la recherche en science politique. Aujourd’hui, le savoir théorique n’est plus uniquement produit par l’humain, mais est de plus en plus influencé par les algorithmes, ce qui renforce le chevauchement entre sciences théoriques et sciences technologiques.

Il a insisté sur le fait que la recherche en théorie politique, à la nouvelle ère, doit s’appuyer sur une orientation politique claire tout en étant étroitement liée aux réalités pratiques et aux actions concrètes. Les sciences sociales et les études théoriques ne peuvent plus rester détachées et attendre des évaluations rétrospectives comme par le passé, mais doivent accompagner le développement technologique en temps réel.

En particulier, la théorie devrait être intégrée à la conception des technologies et des algorithmes afin d’établir des fondements éthiques, d’orienter les comportements humains et de minimiser les impacts négatifs. Pour ce faire, des mécanismes de coordination plus robustes et plus proactifs sont nécessaires entre le Conseil et les instituts de recherche scientifique spécialisés.

Selon Doàn Minh Huân, alors que la théorie politique se concentrait auparavant principalement sur les points de vue, les lignes directrices et les orientations, elle doit désormais être étroitement liée à des programmes d’action concrets et à leur mise en œuvre pratique. Par conséquent, la recherche théorique doit produire des résultats tangibles et ne plus se limiter à des perspectives générales.

Au cours de la réunion, les membres du Conseil ont examiné et donné leur avis sur le projet de règlement intérieur du Conseil pour la période 2026-2031, le programme de travail 2026 et le plan de travail global pour l’ensemble du mandat.

Le Conseil a également formulé des observations approfondies sur deux propositions majeures d’importance historique : le projet de rapport dressant le bilan de 100 ans de leadership du Parti communiste du Vietnam (1930-2030) et définissant les orientations du développement national pour le siècle à venir (2030-2130), et le projet de rapport dressant le bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme.

VNA/CVN