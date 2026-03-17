Le Vietnam et la Chine intensifient leur lutte commune contre la criminalité transfrontalière

Sur invitation du général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Police, une haute délégation du ministère chinois de la Police, conduite par le ministre Wang Xiaohong, a effectué une visite de travail au Vietnam du 15 au 17 mars, pour coprésider la 9 e Conférence ministérielle sur la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, les deux parties ont dressé un bilan exhaustif des résultats obtenus depuis la 8e conférence, tenue en septembre 2023, tout en définissant les orientations de coopération pour la période à venir.

Ces deux dernières années, les deux ministères ont maintenu des contacts réguliers au niveau des dirigeants et ont mis en œuvre de manière efficace les mécanismes de collaboration entre les unités professionnelles et les forces de police des localités frontalières. Des sessions de travail et entretiens annuels ont notamment été organisées entre les forces de police criminelle, de lutte contre les stupéfiants et des services d'immigration des deux nations.

En matière de sécurité nationale, la coopération bilatérale a permis de sécuriser les visites de haut niveau ainsi que les événements politiques majeurs des deux pays. Les deux parties ont intensifié le partage d'informations pour prévenir les activités terroristes et protéger les intérêts des entreprises et des citoyens de chaque pays.

Sur le front de la lutte contre la criminalité organisée, les efforts conjoints ont abouti au démantèlement de réseaux d'envergure, notamment une importante affaire de production de stupéfiants dans la province de Khanh Hoà. Ce réseau, dirigé par des ressortissants chinois en complicité avec des Vietnamiens, a permis la saisie de 1,4 tonne de kétamine et de près de 80 tonnes de précurseurs chimiques.

Par ailleurs, les forces de l'ordre des deux pays ont collaboré étroitement pour neutraliser des réseaux de traite d'êtres humains à des fins commerciales et des groupes criminels étrangers spécialisés dans l'escroquerie et l'appropriation illicite de biens. La gestion des frontières a également été renforcée par des campagnes annuelles de lutte contre l'immigration clandestine et par l'accélération des procédures d'identification et de rapatriement des citoyens.

Outre le volet opérationnel, la formation a été renforcée, avec des centaines d'officiers ayant bénéficié de sessions de perfectionnement pour renforcer leurs capacités d'exécution de la loi.

Afin de consolider le partenariat de coopération stratégique intégral et de bâtir une "Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine", les ministres Luong Tam Quang et Wang Xiaohong se sont engagés à poursuivre l'application rigoureuse des engagements, des perceptions communes obtenues par les hauts dirigeants des deux pays ainsi que des accords bilatéraux en matière de sécurité et d’application des lois.

Ils ont convenu de maintenir la coopération, de garantir la stabilité politique, garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens des deux pays. Les deux parties continueront de partager leurs expériences, d'échanger des informations et de mener des campagnes intensives de lutte contre la criminalité transnationale ; de promouvoir le rôle important des mécanismes de coopération ministériels et de vice-ministres ; d'élargir et de diversifier les formes de coopération au niveau local. Parallèlement, elles renforceront leur soutien mutuel en matière de formation et de perfectionnement du personnel.

À l'issue de la conférence, les deux ministres ont procédé à la signature de trois documents fondamentaux : procès-verbal de la 9e conférence ministérielle, protocole d'accord sur la sécurité publique et protocole d'accord sur la coopération antiterroriste entre les deux ministères.

VNA/CVN