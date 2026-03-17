Conférence d’évaluation de l’organisation du XIVe Congrès national du Parti

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a présidé le 17 mars une conférence d’évaluation des préparatifs, de l’organisation et du soutien logistique du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui s’est tenu en janvier.

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Photo : VNA/CVN

Un rapport présenté lors de la réunion a mis en lumière le succès et plusieurs nouveautés du congrès. Non seulement le congrès a dressé un bilan du mandat écoulé ou une définition des objectifs pour les cinq prochaines années, mais a façonné la réflexion sur le développement, défini un nouveau modèle de croissance et jeté les bases institutionnelles de la trajectoire à long terme du pays jusqu’au milieu du XXIe siècle.

Le congrès a introduit des innovations en matière de perspectives, d’objectifs, de méthodes, de modalités de mise en œuvre et de résultats. Un changement notable a été la fusion de trois rapports majeurs en un seul rapport politique, renforçant ainsi la cohérence stratégique, l’exhaustivité et la praticité du document, tout en le rendant plus concis, accessible et facile à mettre en œuvre. La résolution du congrès s’est également accompagnée d’un plan d’action pour garantir une exécution rapide et décisive.

Le travail du personnel a été réformé tant au niveau des procédures que de la méthodologie, avec une définition plus claire des pouvoirs et des responsabilités des comités, organisations et dirigeants du Parti en matière d’évaluation, de sélection et de recommandation des candidats.

Les efforts de communication ont été menés de manière concertée et à grande échelle, intégrant de nombreuses innovations, tandis que la durée du congrès lui-même a été raccourcie. Les documents, discours et présentations étaient plus riches intellectuellement tout en restant concis. Pour la première fois, des présentations ont été faites par les organisations du Parti de l’échelon communal, intégrant ainsi directement les perspectives de la base aux débats nationaux.

La transformation numérique a également été accélérée, avec l’utilisation de tablettes pour la distribution des documents en remplacement des versions imprimées. Il ne s’agissait pas seulement d’une mise à niveau technique, mais d’un pas vers une gouvernance plus moderne et professionnelle.

Le rapport a par ailleurs souligné les enseignements tirés du processus de préparation et d’organisation et a formulé des recommandations pour les congrès futurs.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, Trân Câm Tu a souligné que le XIVe Congrès national du Parti constituait un événement politique d’une importance particulière, ouvrant une nouvelle phase du développement national dans cette ère nouvelle. Il a affirmé que, sur la base des pratiques organisationnelles, du rapport d’évaluation et des appréciations des participants, force est de constater que ce grand événement avait été un franc succès dans les trois domaines clés que sont les documents, le personnel et le travail organisationnel.

Il a noté que ces réussites découlaient avant tout d’un leadership étroit, décisif et scientifiquement rigoureux du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat, dirigés par le secrétaire général Tô Lâm.

Trân Câm Tu a exhorté le Bureau du Comité central du Parti à se coordonner avec les instances compétentes afin de compiler et d’archiver une documentation exhaustive, utile pour l’organisation des congrès ultérieurs et des grands événements nationaux. Il a également demandé aux organismes concernés de revoir et de mettre à jour leurs règlements du Parti afin d’en garantir la cohérence d’application.

Il a demandé aux autorités compétentes de féliciter et de récompenser les fonctionnaires, les militaires et les employés ayant contribué au congrès, y compris ceux qui, en silence, ont joué un rôle essentiel à sa réussite.

En reconnaissance de leurs performances exceptionnelles dans l’organisation du congrès, le dirigeant a remis l’Ordre du Travail de première classe du président de la République à six organismes : la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses et son Bureau ; le ministère de la Police ; le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ; ainsi que le Comité du Parti, l’administration et le peuple de Hanoï.

L’Ordre du Travail de deuxième classe a été décerné à quatre organismes : la Commission de l’inspection du Comité central du Parti, le ministère des Affaires étrangères, l’Agence vietnamienne d’information et la Télévision du Vietnam.

L’Ordre du Travail de troisième classe a été remis à quatre organismes : le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le journal Nhân Dân et la Radio La Voix du Vietnam.

VNA/CVN