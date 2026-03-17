Le chef du Parti appelle à une stratégie claire pour restructurer l’économie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a présidé le 17 mars une réunion de travail avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et plusieurs autres ministères et secteurs, consacrée à l’évaluation des relations commerciales internationales et au renforcement de la connectivité avec les partenaires clés dans un contexte géopolitique et géoéconomique mondial en mutation.

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, après avoir écouté les rapports présentés et les contributions des participants, le dirigeant vietnamien a salué les résultats obtenus par le secteur de l’Industrie et du Commerce en 2025, réaffirmant son rôle central et structurant dans l’économie nationale. Il a appelé ce secteur à poursuivre ses efforts afin d’accomplir efficacement les missions prioritaires en 2026.

Le secrétaire général a également demandé aux ministères et organismes concernés de procéder à un examen approfondi des difficultés et des insuffisances dans les relations économiques et commerciales avec les partenaires majeurs, en vue de proposer des solutions adaptées et opportunes à soumettre au Bureau politique et au Comité central du Parti.

En matière d’orientation stratégique, il a réaffirmé la ligne constante du Vietnam consistant à mener une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, fondée sur l’amitié, la coopération et le développement, tout en poursuivant la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, dans le respect du principe fondamental de primauté des intérêts nationaux.

Sur la base des résolutions du Parti, il a insisté sur la nécessité d’élaborer une stratégie spécifique visant à restructurer l’économie nationale de manière moderne, efficace et durable. Cette démarche devra permettre d’équilibrer progressivement la balance commerciale tout en maintenant une croissance soutenue.

Par ailleurs, le dirigeant a souligné l’importance de renouveler les modes de pensée, de lever les entraves conceptuelles héritées du passé et d’assurer un équilibre entre l’ouverture à la coopération internationale et la gestion des risques. Il a insisté sur la nécessité d’articuler étroitement les activités commerciales avec la modernisation technologique, l’attraction d’investissements de qualité, ainsi que le renforcement du taux de localisation et du transfert de technologies, afin d’améliorer la position des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de production mondiales.

Afin de concrétiser ces orientations, il a appelé à accélérer les exportations durables, à renforcer les capacités de production nationales et à diversifier les marchés d’import-export. Il a également souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle de la qualité, de l’inspection, de la quarantaine, ainsi que la traçabilité des produits et la gestion des zones de production.

Enfin, il a insisté sur l’élaboration de plans de coopération industrielle fondés sur l’efficacité et l’équilibre, en vue d’accroître la valeur ajoutée des produits industriels vietnamiens.

Le secrétaire général a chargé les organes compétents de proposer rapidement des mesures concrètes, en veillant à une répartition claire des responsabilités selon le principe "une tâche – un responsable", et à une mise en œuvre résolue, méthodique et innovante, orientée vers des résultats tangibles.

VNA/CVN