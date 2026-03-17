Le chef du Parti en visite à l’Académie technique militaire

En visitant à l’Académie technique militaire dans la matinée du 17 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a exhorté l'établissement à élargir ses modèles de formation de haute qualité et à intensifier la coopération internationale en recherche et transfert technologique avec des partenaires étrangers.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a effectué une visite de travail à l'Académie technique militaire, relevant du ministère de la Défense.

Présentant le bilan de la période 2020-2025 et les orientations stratégiques pour 2026-2030, le général de division Lê Minh Thai, directeur de l'académie, a souligné qu'après près de 60 ans de développement, l'institution s'est affirmée comme une université nationale clé et un centre d'excellence en éducation, formation et recherche scientifique technique de l'armée et du pays.

Depuis 2020, l'académie forme des ressources humaines de haute qualité avec plus de 200 docteurs, 1.500 titulaires de master et 3.000 ingénieurs militaires et civils. Actuellement, elle accueille plus de 6.000 étudiants. L'établissement maintient sa position de leader au sein de l'armée et figure parmi les meilleures universités du pays lors des Olympiades étudiantes et des concours nationaux et internationaux d'innovation technique. L'objectif d'ici 2030 est de devenir une université de recherche de premier plan, intégrant le top 700 mondial, avec l'ambition d'atteindre le top 500 à l'horizon 2045.

S'exprimant à l’Académie, le secrétaire général Tô Lâm a salué les résultats accomplis par l'ensemble du personnel et des étudiants de l'académie. Il a rappelé que la résolution du XIVe Congrès national du Parti prévoit de bâtir une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne dès le mandat 2025-2030. Investie d'une mission de formation, de recherche, de fabrication de prototypes et de transfert de technologies avancées, l'académie doit s'imprégner des directives du Parti et de l'État sur la défense, notamment le nouvel état d'esprit sur la protection de la Patrie selon les Résolutions du Parti et de la Commission militaire centrale.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de construire une organisation du Parti saine et puissante. L'académie doit être à l'avant-garde de la mise en œuvre des résolutions sur le développement de l'éducation et de la formation, en modernisant ses programmes pour les lier étroitement aux réalités scientifiques mondiales.

En plus, le dirigeant a exhorté l'établissement à élargir ses modèles de formation de haute qualité et à intensifier la coopération internationale en recherche et transfert technologique avec des partenaires étrangers. L'institution doit investir des ressources pour créer un environnement favorable à la conception d'équipements militaires modernes, suivant les tendances mondiales.

Enfin, le chef du PCV a appelé à accélérer la transformation numérique pour faire de l'académie une université de recherche nationale clé et un centre d'innovation majeur. Il a souligné l'importance de maîtriser les technologies de défense et les technologies à double usage, tout en créant des mécanismes pour attirer des financements extérieurs et des laboratoires de pointe. Ces mesures visent à attirer des scientifiques éminents, nationaux et internationaux.

Avant la séance de travail, le secrétaire général Tô Lâm a examiné plusieurs produits technologiques conçus par les chercheurs et étudiants de l'académie.

VNA/CVN