Réorganisation des organisations de masse : une liste de 29 entités approuvée

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a signé, au nom du Bureau politique, la Conclusion N°230 du 5 janvier 2026 relative au projet de réorganisation et de rationalisation des organisations de masse mandatées par le Parti et l’État, ainsi qu’à l’évaluation du modèle de fonctionnement de l’Alliance des coopératives du Vietnam (VCA) et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI).

Lors d’une réunion tenue le 28 novembre 2025, le Bureau politique et le Secrétariat ont approuvé une liste de 29 organisations de masse au niveau central placées sous le mandat du Parti et de l’État.

La VCA et la VCCI sont classées comme organisations socioprofessionnelles chargées de missions par le Parti et l’État, sans exercer de fonctions de gestion étatique. Leurs missions sont confiées par le Premier ministre, sur proposition du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

La conclusion prévoit le soutien financier de l’État sur la base des missions concrètes attribuées à ces organisations. Les organes concernés sont chargés de poursuivre la rationalisation de leur structure organisationnelle, d’assurer la mise en œuvre effective des politiques et directives du Parti en matière de mobilisation des masses, de rassemblement et d'unification de toutes les couches sociales en vue du développement national et du bonheur du peuple…

