L’équipe K53 de Quang Ngai exhume les restes de quatre martyrs au Laos et au Cambodge

Le Commandement militaire de la province de Quang Ngai (Centre) a annoncé, le 7 janvier, que l’équipe K53 avait mené avec succès la recherche et le rapatriement des restes de quatre soldats vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos et au Cambodge.

Photo : VNA/CVN

L'opération, menée du 1er au 3 janvier 2026, s’inscrit dans le cadre des missions de la saison sèche 2025-2026.

Au Laos, sur la base d’informations fournies par des habitants du village de Keng Luong, district de La Mam, province de Sékong, l’équipe K53 a localisé trois dépouilles sur les rives de la rivière Sékong.

Selon les témoignages locaux, des militaires vietnamiens morts pendant la guerre, parmi lesquels des hommes et des femmes, y avaient été inhumés à une date indéterminée.

Au Cambodge, l’équipe vietnamienne a exhumé les restes d’un martyr à proximité de la borne frontalière 136, dans la commune de Ta Veng Lo, district de Ta Veng, province de Rattanakiri. Cette découverte a été rendue possible grâce aux informations fournies par un officier cambodgien.

Des objets personnels, notamment un poignard, un bol de type B52 et des toiles de parachute, ont été retrouvés sur le site.

Depuis le début de la saison sèche 2025-2026, l’équipe K53 a ainsi rapatrié les restes d’un total de neuf martyrs, dont sept au Laos et deux au Cambodge.

VNA/CVN