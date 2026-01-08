Le chef du Parti appelle à renouveler en profondeur le modèle de croissance

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a appelé le gouvernement et les autorités locales à opérer une transformation radicale du modèle de croissance nationale, fondée sur la productivité et l’innovation, lors de la conférence consacrée au bilan des activités de 2025 et au déploiement des tâches pour 2026 du gouvernement et des localités, tenue le matin du jeudi 8 janvier à Hanoï.

La conférence, organisée en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec les points de liaison des 34 villes et provinces du pays, a réuni les dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que les responsables des ministères, secteurs et autorités locales.

Dans son intervention de direction, le secrétaire général du Parti a souligné que 2026 marquera le début d’une nouvelle phase de développement, associée à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et du Plan de développement socio-économique pour 2026-2030. Il a indiqué que l’objectif d’une croissance du PIB d’au moins 10% constitue un défi majeur dans un contexte de ralentissement des moteurs traditionnels de la croissance, de limites persistantes en matière de productivité, de qualité de la croissance et de compétitivité, et que les méthodes anciennes ne répondent plus aux nouvelles exigences.

Selon lui, la période à venir exige un renouvellement fondamental de la pensée du développement, des modes de gouvernance et de l’allocation des ressources. Il a souligné la nécessité de résoudre simultanément les problèmes immédiats afin de soutenir la croissance, tout en mettant en œuvre des réformes stratégiques et de long terme pour renouveler le modèle de développement.

Concernant les orientations, tâches et solutions prioritaires, le secrétaire général du Parti a demandé de lever rapidement les goulets d’étranglement institutionnels, et de passer de manière forte et substantielle d’une mentalité de « gestion » à une mentalité de "création du développement".

Parallèlement, il a exigé le maintien ferme de la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et la garantie des grands équilibres de l’économie. Il a en outre appelé à continuer à améliorer vigoureusement le climat d’investissement et d’affaires, à élargir la décentralisation et la délégation de pouvoirs, à revoir et réduire les procédures administratives afin de diminuer les coûts et le temps de conformité pour les citoyens et les entreprises, et à rompre définitivement avec la mentalité consistant à "interdire ce que l’on ne sait pas gérer". Il a souligné la nécessité de protéger strictement les droits de propriété et la liberté d’entreprise...

S’agissant du système financier, il a demandé de stabiliser et d’assainir les marchés clés de l’économie, de traiter en profondeur les faiblesses des établissements de crédit, de renforcer la sécurité, la compétitivité et la diversité du système financier.

Le secrétaire général du Parti a également insisté sur la nécessité d’un changement fondamental du modèle de croissance fondé sur la productivité et l’innovation, plaçant l’amélioration de la productivité, la qualité des ressources humaines, la science, la technologie et l’innovation au cœur de la stratégie de développement, afin de dépasser le piège du revenu intermédiaire et d’assurer une croissance élevée et durable.

Enfin, il a affirmé que, malgré les difficultés et les défis, l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple avait fait preuve de solidarité et d’efforts constants, permettant au pays d’enregistrer de nombreuses réalisations importantes. Selon lui, le Vietnam dispose désormais de conditions suffisantes en termes de position, de potentiel et de détermination pour entrer dans une nouvelle ère de développement vigoureux et prospère.

VNA/CVN