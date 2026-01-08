Le Premier ministre souligne la nécessité de définir un nouveau modèle de croissance

Le matin du 8 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé le discours de clôture de la conférence nationale en ligne consacrée au bilan des activités de 2025 et au lancement des tâches pour 2026 du gouvernement et des administrations locales, après avoir pris en compte les conclusions et orientations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

>> Le chef du Parti souligne le développement axé sur la science et la technologie

>> L’IDE, moteur de la croissance du GRDP dans de nombreuses localités

>> Le chef du Parti appelle à renouveler en profondeur le modèle de croissance

Selon le chef du gouvernement, pour atteindre un objectif de croissance à deux chiffres à partir de 2026, le Vietnam doit se concentrer sur la transformation de sa structure économique et mettre en place un nouveau modèle de croissance fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

La conférence a souligné que, malgré un contexte international et national marqué par de nombreuses difficultés, l’année 2025 ainsi que l’ensemble de la période 2021-2025 ont enregistré des résultats remarquables et globaux, avec une amélioration continue d’une année sur l’autre et d’un mandat à l’autre dans la plupart des domaines. Sur l’ensemble du mandat, 22 des 26 principaux objectifs socio-économiques ont été atteints ou dépassés. En 2024 et 2025, l’ensemble des 15 indicateurs clés a été rempli.

En 2025, la croissance économique s’est établie à 8,02%, plaçant le Vietnam parmi les économies les plus dynamiques au monde. La stabilité macroéconomique a été globalement préservée, l’inflation maîtrisée et les grands équilibres assurés, tandis que la résilience de l’économie face aux chocs extérieurs s’est renforcée.

Les moteurs traditionnels de la croissance ont continué de jouer pleinement leur rôle. L’investissement social total en 2025 est estimé à plus de 4.150.000 milliards de dôngs, soit 32,3% du PIB. Sur cinq ans, ce volume a dépassé 17.300.000 milliards de dôngs, en hausse de 44 % par rapport à la période précédente. Le total des investissements directs étrangers enregistrés sur la période 2021-2025 a atteint 184,2 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 8,4%, tandis que la valeur du commerce extérieur est passée de 545,4 milliards de dollars en 2020 à un niveau record de plus de 930 milliards de dollars en 2025, plaçant le Vietnam parmi les 20 premières nations commerçantes mondiales.

Les trois percées stratégiques ont été mises en œuvre de manière résolue, notamment en matière de réforme institutionnelle, de perfectionnement du cadre juridique et de développement des infrastructures. Au cours du mandat, le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale plus de 178 lois, ordonnances et résolutions - un record historique - et promulgué 936 décrets. Les infrastructures ont connu un essor majeur, avec l’achèvement de plus de 3.345 km d’autoroutes et de 1.711 km de routes côtières, ainsi que l’avancement de grands projets structurants.

Sur le plan social, les conditions de vie de la population se sont améliorées, l’indice de développement humain ayant progressé de 18 places pour atteindre le 93ᵉ rang sur 193 pays et territoires. Les politiques de protection sociale ont été mises en œuvre de manière globale, avec un budget total de 1,1 million de milliards de dôngs consacré au bien-être social entre 2021 et 2025.

Dans ses conclusions, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement prenait pleinement en compte les orientations du secrétaire général Tô Lâm. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une croissance élevée fondée sur la stabilité macroéconomique, un développement rapide mais durable, le progrès social, la protection de l’environnement et le renforcement de l’autonomie stratégique du pays, afin de répondre efficacement aux évolutions complexes du contexte international.

VNA/CVN