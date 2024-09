La jeunesse francophone d'Asie-Pacifique se réunit au Vietnam

Photo : AUF/CVN

L’événement était organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité national de la jeunesse. Il aura constitué une plateforme d’échange, de partage et de collaboration entre jeunes leaders d’Asie-Pacifique.

Le Forum a réuni 34 délégués en provenance du Cambodge, du Laos, du Vanuatu, de la Thaïlande, de la République de Corée, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de la Mongolie, auxquels ajoutent une vingtaine de Vietnamiens.

Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président du Comité national de la Jeunesse, a rappelé l’importance de la Francophonie, pour le Vietnam… "En tant que membre actif et responsable de la Francophonie depuis 1979, le Vietnam a contribué activement à la reconnaissance croissante de la communautéà l’échelle internationale. Notre pays prône la multilatéralisme et la diversité et accorde toujours une grande importance à la coopération avec les pays francophones", a-t-il indiqué.

Bùi Quang Huy a ensuite salué la pertinence du thème retenu du Forum, qui coïncide avec le thème du 19e Sommet de la Francophonie prévu pour ce mois d’octobre, en France : "Créer - Innover - Entreprendre en français"

"Les jeunes sontdes acteurs clés dans le rapprochement entre les pays francophones en général et entre le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, le Comiténational de la Jeunesse et la Conférence des ministres francophones de la Jeunesse et des Sports en particulier. Quand on parle d’employabilité, de créativité, d’innovation et d’entrepreneuriat, on pense à la jeunesse. Je pense que le thème du forum de cette année est très approprié pour les jeunes dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, de l’économie du partage et de cette période post-COVID-19, où l’innovation est devenue le principal moteur stratégique du développement national", a-t-il expliqué.

Une communauté solidaire, forte et puissante

Photo : AUF/CVN

Edgar Doerig, le représentant régional Asie-Pacifique de l'OIF, a, quant à lui, souligné le rôle crucial des jeunes pour le développement d’une communauté francophone solidaire, forte et puissante.

"Vous, les jeunes, vous êtes l’avenir de notre espace francophone et nous comptons sur vous pour prendre la relève et poursuivre ce chantier afin de bâtir un monde meilleur, un espace francophone plus inclusif, plus durable, plus innovant, tout particulièrement ici, en Asie-Pacifique. Comme vous le savez, cette région immense est riche de dynamisme et de vitalité, avec une jeunesse tournée résolument vers l’avenir, une jeunesse qui ne demande qu’àtravailler, entreprendre, créer et innover... C’est pourquoi nous vous invitons, jeunes francophones, à saisir les nombreuses opportunités offertes par la langue française dans cette région et dans le monde. À l’aube du 19e Sommet de la Francophonie, qui réunira les chefs d’État et gouvernements membres à la cité historique et symbolique de Villers-Cotterêts, près de Paris, nous réaffirmons aujourd’hui notre soutien à la jeunesse francophone", a-t-il déclaré.

Photo : AUF/CVN

Également présent, le Professeur Nicolas Manietti, nouveau directeur régional Asie-Pacifique de l'AUF, a, de son côté, exhorté les jeunes participants à faire preuve de responsabilité.

"J’espère que vous verrez, à travers le thème de ce forum, une francophonie d’aujourd’huiouverte sur nos problématiques actuelles, notamment celle de l’employabilité qui est le coeur de la francophonie scientifique. Les compétences autour de la création et de l’innovation sont aussi essentielles. Essentielles pour vous, mais aussi essentielles pour le monde. Les réponses aux problèmes du monde actuel, problèmes de dérèglement climatique, d’innovation, d’immigration, de pandémie, nécessitent des approches nouvelles", leur a-t-il lancé.

S’exprimant au nom des jeunes participants au forum, Bach Hai Ngoc, un jeune vietnamien suivant des études en France, a réitéré l’engagement des jeunes francophone d’Asie-Pacifique en général et des jeunes francophones vietnamiens en particulier en faveur du développement de la communauté francophone régionale.

Le forum a ensuite donné lieu à de nombreuses conférences ou tables rondes, mais aussi à des activités ludiques et culturelles au cours desquelles, les jeunes participants ont pu travailler en équipe pour prendre conscience des nombreuses opportunités qu’offre la langue française dans des secteurs comme le tourisme durable, le numérique et l’entreprenariat.

"Ce forum est une vraie bénédiction pour toutes les délégations qui sont réunies aujourd’hui, qui incluent toute la zone Asie-Pacifique, et c’est très très enrichissant de pouvoir partager les savoir-faire de chacun, de s’encourager, de créer des réseauxpour pouvoir avancer au mieux et ensemble malgré la distance. J’espère qu’on pourra vraiment développerun réseau de jeunes de la zone Asie-Pacifique, pour que nous ayons plus de possibilités d’interagir", a partagé Malia Filiage PELO, une déléguée de Wallis et Futuna.

Photo : AUF/CVN

"Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à ce forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique. Je souhaite pouvoir repartir les bagages pleins d’idées, après avoir découvert une culture que je ne connaissais pas encore, la culture vietnamienne… C’est formidable de pouvoir vivre ce moment d’échange avec les autres délégations", a salué Clément Tepano Kalé FRETAY, un représentant de la Nouvelle-Callédonie.

"Je suis très contente de participer à ce forum de la jeunesse de l’Asie-Pacifique en tant que représentante du club des étudiants francophones de Mongolie. Je trouve que c’est une formule très efficace pour rassembler les jeunes francophones de la région. Ca m’aura permis de découvrir différentes cultures en partageant des expériences et des idées autour de la langue française", s’est réjouie Tsé Tsé, une déléguée de la Mongolie.

Dans le cadre du forum, les jeunes francophones ont également bénéficié de conseils avisés d’experts de renom, qui étaient là pour les aider à mieux appréhender le monde professionnel et à renforcer leurs capacités.

Ce Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique 2024 aura donc permis non seulement de créer un réseau solide, mais aussi de mettre en évidence les nombreuses opportunités professionnelles qui s’offrent aux jeunes adeptes de la langue de Molière, pour lesquels elle est cet "avantage différentiel" si nécessaire à l’heure actuelle.

VOV/VNA/CVN