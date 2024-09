Le Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique 2024 à Hanoï

>> Le Forum de la jeunesse francophone d'Asie-Pacifique 2024 s'ouvrira à Hanoï

Photo : VNA/CVN

L’événement de trois jours est organisé conjointement par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam, en coordination avec le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Dans son discours d’ouverture, le premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, Bùi Quang Huy, a déclaré que le Vietnam avait rejoint la communauté francophone en 1979 et s'est imposé en tant que membre actif, apportant de nombreuses contributions importantes au renforcement de la position de la communauté sur la scène internationale.

Avec une politique étrangère de diversification et de multilatéralisation, le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec la communauté francophone. Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam identifient les jeunes comme groupe cible important, avec pour mission de contribuer au développement fort et substantiel des relations entre les pays membres de la communauté francophone en général ainsi que les relations de coopération entre ces deux agences vietnamiennes et la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) en particulier, a affirmé Bùi Quang Huy.

Photo : VNA/CVN

Appréciant le thème du forum, Bùi Quang Huy a déclaré que ce thème était similaire à celui du XIXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France en octobre de cette année, qui est "Créativité, innovation, entrepreneuriat en français".

Selon Bùi Quang Huy, lorsqu'on parle des expressions "Employabilité, créativité, innovation, entrepreneuriat", la plupart d'entre nous pensent d'abord aux jeunes. Le thème du forum de cette année convient parfaitement aux jeunes dans le contexte de la 4e révolution industrielle, de l'économie du partage et des évolutions depuis la pandémie de COVID-19 jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'innovation est devenue le principal moteur et la stratégie de développement national la plus appropriée des pays.

Il s’est déclaré convaincu qu'à travers les activités de ce forum, les jeunes délégués auront l'opportunité d'échanger et de partager des expériences précieuses sur l'employabilité, l’entrepreunariat dans l'environnement francophone, le développement durable, le numérique et les technologies de l'information, les communications..., ainsi que de travailler ensemble à créer de nouvelles valeurs pour la communauté francophone, contribuant à bâtir une communauté francophone de plus en plus forte et de développement durable.

Dans le cadre du forum, les délégués bénéficieront d’un large éventail d’activités. Les sujets variés, allant de l’employabilité au numérique, illustreront la richesse des opportunités offertes par la Francophonie aux jeunes.

VNA/CVN