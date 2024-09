Ouverture de la conférence francophone de l'ASEAN à Vientiane

Une conférence de la communauté francophone de l'ASEAN s'est ouverte le 17 septembre à Vientiane, au Laos. L'événement a vu la participation du maire de Vientiane, Athsaphangthong Siphandone, des représentants de l'Association des maires francophones de l'ASEAN, des organisations internationales et des missions diplomatiques au Laos.

Dans son discours d'ouverture, Athsaphangthong Siphandone a déclaré que la conférence de la communauté francophone de l'ASEAN s'est tenue pour la première fois en 2017, organisée conjointement par les administrations locales de la région ASEAN, dans le cadre de la coopération stratégique entre l'Association internationale des maires francophones (AIMF) et l'Union européenne (UE).

Le cadre a souligné l'importance et la nécessité d'établir un réseau des villes d'Asie du Sud-Est pour maintenir la coordination et les échanges en matière de connectivité communautaire et de développement urbain.

Le cadre de coopération comprend la gestion des données des technologies de l'information, le développement de villes intelligentes et la réponse au changement climatique.

