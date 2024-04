Le PM exprime sa gratitude aux contributeurs à la victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

À la tête d’une délégation, le chef du gouvernement a rencontré les familles des soldats dans la campagne de Diên Biên Phu et les bénéficiaires des politiques sociales dans la commune Muong Phang de la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest).

Sur le site du quartier général de la campagne de Diên Biên Phu, il a offert de l’encens à la mémoire du général Vo Nguyên Giap, commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam et également commandant direct de la campagne de Diên Biên Phu, et des soldats qui se sont sacrifiés pour la victoire historique.

Il a également visité une salle d’exposition sur la vie et la carrière militaire du général Giap et le site des vestiges historiques de Muong Phang - base du quartier général de campagne pendant 105 jours, du 31 janvier au 15 mai 1954, où le général Vo Nguyên Giap donna des instructions et des ordres décisifs, culminant avec l’ordre de lancer une offensive générale du 7 mai 1954, conduisant à la victoire qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde".

Rencontrant 20 familles de soldats de Diên Biên et familles bénéficiaires des politiques sociales des communes de Muong Phang et Pa Khoang, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les habitants des deux communes et des localités voisines d’avoir protégé et pris soin du site du quartier général de campagne, qui, selon lui, reflète l’unité liens entre les soldats et les civils au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux autorités de la province de Diên Biên et de la ville de Diên Biên Phu de continuer de promouvoir le développement socio-économique de Muong Phang, de conserver et de promouvoir les valeurs du site pour aider à éduquer les gens sur le patriotisme et l’esprit indoptable des générations précédentes dans la défense nationale, de développer le tourisme historique et de préserver les identités culturelles des groupes ethniques locaux.

À cette occasion, le chef du gouvernement a également remis 100 millions de dôngs (plus de 3.900 USD) au fonds d’encouragement aux études de la commune de Muong Phang pour soutenir les élèves défavorisés.

VNA/CVN