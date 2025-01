Clôture de la réunion du Comité central du Parti

>> Le Comité central du Parti se réunit

>> Première journée de travail de la réunion du Comité central du Parti

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que le Comité central avait exprimé un haut degré de consensus sur le rapport de bilan de la Résolution 18-NQ/TW et sur le plan de rationalisation de la structure organisationnelle du système politique.

Le Politburo considère que la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour garantir son efficacité, son efficience et sa performance constitue une révolution. Ainsi, le Comité central exige que les ministères, commissions, agences, unités et localités fassent preuve d’une grande détermination politique et mettent en œuvre de manière cohérente des mesures visant à accélérer cette révolution, afin de répondre aux exigences et aux missions du pays ainsi qu'aux attentes du peuple dans cette nouvelle ère.

Sur la base des conclusions de la réunion, le secrétaire général a demandé aux organismes concernés d’œuvrer rapidement pour mettre en œuvre la réorganisation des organes du Parti, de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam et du gouvernement. Cela inclut également la révision, le complément et la finalisation des textes juridiques relatifs à l’organisation et au fonctionnement des organes et organisations du système politique. Objectif : achever ces travaux au cours du premier trimestre 2025.

Tô Lâm a également demandé de mettre en œuvre rapidement le projet visant à poursuivre la rationalisation de la structure organisationnelle des forces de police locales selon le modèle de la police à trois niveaux : ministère, province et commune, sans maintenir le niveau du district. Il faut continuer à étudier et à finaliser la réorganisation et la restructuration des organes d’inspection, en veillant à ce qu’ils soient compacts, performants et efficaces, et soumettre un rapport au Politburo pour examen et décision.

Lors du processus de rationalisation de la structure organisationnelle, il est impératif de garantir la continuité des activités des organes et organisations, sans interruption ni impact négatif sur les activités normales des citoyens et des entreprises, a exigé Tô Lâm, avant de demander d’appliquer correctement les régimes et politiques à l’égard des cadres, fonctionnaires et employés publics affectés par cette réorganisation.

Développement socio-économique

Le secrétaire général a souligné que le Comité central du Parti était en accord avec les projets complémentaires de développement socio-économique pour l'année 2025, avec pour objectif d'atteindre une croissance de 8% ou plus, et une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Ce sont des objectifs à atteindre pour permettre au pays de sortir du piège du revenu intermédiaire, de devenir, d'ici 2030, un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, et d'ici 2045, un pays développé avec un revenu élevé, a-t-il souligné.

Le Comité central du Parti demande aux organes compétents de tous niveaux, aux organisations politiques et sociales, ainsi qu’aux cadres et membres du Parti, de se concentrer sur la mise en œuvre coordonnée des solutions, afin de mobiliser et de libérer toutes les ressources, de tirer parti de toutes les opportunités et d'exploiter au maximum les potentiels et avantages pour assurer un développement rapide et durable. L'accent doit être mis sur l'accélération des trois percées stratégiques, en particulier la percée institutionnelle, a souligné le leader du Parti.

Le secrétaire général a demandé la mise en œuvre proactive de solutions globales et synchrones dans les domaines économique, culturel, social, diplomatique... pour promouvoir un commerce équitable, harmonieux et durable avec les États-Unis, la Chine, l’ASEAN, l’Union européenne et les principaux partenaires du Vietnam. Chaque niveau, chaque secteur, chaque localité doit étudier et discuter ses propres plans d’action pour contribuer à l’objectif de croissance globale du pays. L’appareil du système politique doit fonctionner sans heurts, du niveau central à la base.

Tô Lâm a déclaré que le Comité central était d'accord avec le rapport examinant la direction du Politburo et du Secrétariat en 2024. Le Comité central a hautement apprécié l'esprit de franchise, de responsabilité et de volonté du Politburo et du Secrétariat dans leur examen, leur critique et leur autocritique. Il a affirmé que le Politburo et le Secrétariat étaient un collectif de courage, de solidarité, de haute union en termes d’esprit et d’action, tous pour les objectifs communs du Parti, du pays et de la nation. À travers la direction du Politburo et du Secrétariat, le rôle de direction et de gouvernance du Parti s'est de plus en plus consolidé, la confiance du peuple dans le Parti s'est renforcée et la réputation internationale du Parti s'est propagée de plus en plus.

Le leader du Parti a annoncé que le Comité central avait élu trois camarades supplémentaires pour rejoindre la Commission centrale d'inspection du Parti ; perfectionné le poste de président de la Commission centrale d'inspection du Parti ; élu un camarade supplémentaire pour rejoindre le Politburo et un camarade pour rejoindre le Secrétariat ; accepté qu’un autre camarade cesse de participer au Comité central pour avoir violé la discipline du Parti.

Le Comité central a approuvé le plan du Politburo concernant la présentation et l'organisation du personnel après la rationalisation de l’appareil du système politique. Le perfectionnement de la Commission centrale d'inspection du Parti et l'ajout de membres au Politburo et au Secrétariat contribueront à renforcer la direction du Parti, à améliorer l'efficacité du travail d'inspection et de supervision, et aussi à préparer le personnel pour le XIVe Congrès national du Parti.

Le leader du Parti a demandé aux agences, unités et localités, en fonction de leurs fonctions et tâches, d'étudier d'urgence et de bien assimiler les contenus approuvés par le Comité central pour élaborer des programmes, des plans et organiser leur mise en œuvre.

VNA/CVN