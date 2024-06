L’Assemblée nationale achève sa 7e session à Hanoï

L’Assemblée nationale a clôturé samedi 29 juin sa 7 e session après 27 jours et demi de travail, marquée par le plus grand volume de travail législatif en une session depuis le début de la XV e législature et la réalisation rigoureuse du travail du personnel conformément aux règles du Parti et aux lois de l’État.

Photo : VNA/CVN

La 7e session a été un franc succès, a déclaré son président Trân Thanh Mân lors de la cérémonie de clôture à laquelle ont assisté notamment le président de la République, Tô Lâm ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hùng, Nguyên Thi Kim Ngân, Vuong Dinh Huê ; le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Luong Cuong ; le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên.

Le plus haut législateur a hautement apprécié la volonté, les efforts et la coordination étroite et efficace entre les organes de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême et d’autres organisations compétentes dans la préparation des contenus de cette session.

Lors de cette session, les députés ont adopté 11 lois et 21 résolutions dont trois d’ordre juridique relatives au pilotage de certains mécanismes et politiques spécifique pour le développement de la province de Nghê An et de la ville de Dà Nang, et au programme législatif de 2025 et à l’ajustement du programme législatif de 2024.

Ils ont voté à une large majorité notamment la Loi sur l’organisation des tribunaux populaires; la Loi sur l’assurance sociale; la Loi sur la capitale; la Loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien; la Loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi foncière, de la Loi sur le logement, de la Loi sur le commerce immobilier, et de la Loi sur les établissements de crédit.

Photo : VNA/CVN

Les députés ont également examiné un rapport d’évaluation supplémentaire sur la mise en oeuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État de 2023 et au cours des premiers mois de cette année, et ont approuvé l’arrêté des comptes du budget de l’État de 2022.

L’Assemblée nationale a consacré deux jours et demi aux interpellations de trois ministres et de l’auditeur général d’État sur quatre domaines que sont ressources naturelles et environnement; industrie et commerce; culture, sports, tourisme; et audit d’État et auxquelles de vices-Premiers ministres et autres membres du gouvernement ont participé à fournir des éclairages.

Soulignant la signification importante de l’année 2024 pour la mise en oeuvre réussie des tâches de la législature 2021-2026, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a exhorté à déployer aussi rapidement que possible les lois et les résolutions qui viennent d’être adoptés.

Il s’est déclaré convaincu qu’avec l’engagement du système politique, sous la direction du Parti, l’accompagnement de l’Assemblée nationale, la gestion du gouvernement et les efforts du Parti, du peuple, de l’armée, des entreprises et des compatriotes vietnamiens à l’étranger, le pays surmontera les difficultés et défis pour accomplir au mieux les objectifs de développement socio-économique de 2024, contribuant à réaliser avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

VNA/CVN