Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des amis sud-coréens à Séoul

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Heureux d'accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh, les amis sud-coréens ont exprimé leur admiration pour le développement exceptionnel du Vietnam ces derniers temps et se sont réjouis du développement des relations entre les deux pays qui sont devenus des partenaires stratégiques intégral. Ils ont déclaré continuer de soutenir le Vietnam dans son processus de développement et de jouer le rôle de passerelle contribuant à nourrir les relations entre les deux pays.

Le vice-président de l'Association d’échanges culturels et économiques République de Corée - Vietnam (KOVECA), Kwon Seong Teck, a déclaré que la KOVECA continuerait à faire de son mieux pour un Vietnam encore plus beau et plus fort.

En particulier, l'association se concentre sur les échanges entre les peuples notamment de jeunes, la protection de l'environnement et la réponse à la crise climatique, en fournissant des technologies et des expériences pour développer le développement rural et agricole...

De son côté, Lee Shin Jae, président de l'Association d'amitié République de Corée - Vietnam (KOVIFA), a déclaré que son association menait de nombreuses activités pratiques.

La KOVIFA, qui comprend des entreprises qui investissent au Vietnam, veut servir de pont économique entre les deux pays, a dit Lee Shin Jae.

L'ex-entraîneur du Onze national vietnamien Park Hang Seo a déclaré, quant à lui, que le sport, en particulier le football, avait favorisé la compréhension et des liens plus étroits entre les deux pays et les deux peuples.

Il a déclaré continuer à suivre et contribuer de son mieux au football vietnamien et aux relations entre le Vietnam et la République de Corée.

Exprimant son émotion face à l'affection des amis sud-coréens pour le Vietnam et son peuple, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les relations entre les deux pays s'étaient développées de manière très forte et substantielle et avaient obtenu de nombreux grands résultats. Les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au rang d'un partenariat stratégique intégral.

Le Vietnam et la République de Corée sont devenus les partenaires les plus importants l'un pour l'autre dans de nombreux domaines, a-t-il affirmé.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Actuellement, la République de Corée occupe la première place en matière d'investissement direct, la deuxième en matière de coopération dans le tourisme et la troisième en matière de coopération dans le travail et le commerce avec le Vietnam.

La communauté sud-coréenne au Vietnam compte environ 100.000 personnes et la communauté vietnamienne en République de Corée, plus de 270.000. Et les deux pays comptent plus de 80.000 familles binationales vietnamo-coréennes.

Remerciant les contributions des organisations populaires et des organisations non gouvernementales vietnamiennes et sud-coréennes, le dirigeant a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam attachaient une grande importance aux relations avec la République de Corée, souhaitant voir la coopération entre les deux pays connaître un changement substantiel, efficace et à long terme, à la mesure de leur partenariat stratégique intégral.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les investisseurs, les entreprises et le peuple sud-coréens à continuer de montrer leur affection pour le Vietnam.

Il a espéré que les Sud-coréens et les investisseurs continueraient à investir, à faire des affaires et à vivre au Vietnam, affirmant qu'ils seraient traités de manière juste et équitable, garantissant leurs droits et intérêts légaux et légitimes, contribuant à l'amitié entre les deux pays, à la force et à la prospérité de chacun, ainsi qu'à une vie prospère et au bonheur des deux peuples.

VNA/CVN