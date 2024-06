Le Vietnam et le Japon boostent la coopération dans la formation des cadres

Photo : VNA/CVN

Nguyên Xuân Thang a affirmé que le Japon était le principal partenaire du Vietnam en matière de commerce, d'économie et d'investissement et le plus grand fournisseur d'APD du Vietnam. Les projets d'APD sont considérés comme très efficaces et contribuent au processus de développement socio-économique du Vietnam.

Il a déclaré que l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) entretenaient une coopération étroite depuis de nombreuses années, notamment la coordination de la formation du personnel de l'Académie.

La JICA a envoyé des experts pour former aux méthodes de gestion dans diverses villes et provinces vietnamiennes telles que Thai Binh, Thanh Hoa, Quang Binh et Kiên Giang.

En outre, l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont publié conjointement deux livres sur les expériences politiques japonaises et les méthodes de gestion de la formation, qui constituent de précieux documents de référence pour l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et les écoles politiques du pays.

Nguyên Xuân Thang a proposé l'ambassadeur d’augmenter son soutien à l'Académie et à la JICA pour mettre en œuvre des projets de formation du personnel, d’échanger des délégations et d'experts invités par l'ambassade…

De son côté, l'ambassadeur Ito Naoki a affirmé qu'il ferait de son mieux pour développer activement les bonnes relations traditionnelles et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon.

L'ambassadeur Ito Naoki espère bénéficier du soutien de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh pour déployer des projets au Vietnam et renforcer la coopération en matière d'APD afin d'améliorer le ratio dette publique par rapport au PIB du Vietnam et de faciliter le transfert de technologie depuis le Japon grâce aux dépenses d'investissement de la JICA.

VNA/CVN