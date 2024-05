Télégramme officiel du Premier ministre sur un accident minier à Quang Ninh

Photo : VNA/CVN

Selon des informations du Comité populaire de Quang Ninh, vers 15h00, le 13 mai, un grave accident s'est produit à la mine de la Compagnie charbonnière de Quang Hanh - TKV, tuant trois ouvriers et blessant un autre.

Après avoir reçu des informations sur l'accident, le Premier ministre a adressé sa sympathie et ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Il a demandé aux dirigeants de la province de Quang Ninh, de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises et du Groupe des industries charbonnières et minérales du Vietnam - Vinacomin, de se rendre directement sur les lieux pour diriger le traitement des conséquences et de rendre visite aux familles des victimes et de les assister.

Le chef du gouvernement a également demandé aux organes compétents d’identifier de toute urgence les causes de l’accident, de traiter rapidement les conséquences, de clarifier les responsabilités des organisations et des individus concernés, de sanctionner les violations conformément aux réglementations (le cas échéant).

Il leur a en outre ordonné de renforcer l'inspection et le contrôle, de détecter et traiter rapidement les cas de violation des règles de sécurité du travail dans les activités de production et commerciales de la région, en particulier dans les mines de charbon, afin d'éviter que des cas similaires ne se reproduisent...

VNA/CVN