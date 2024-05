Bac Giang agit pour la prévention des catastrophes naturelles

En écho à la Semaine nationale de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles en 2024, le Service de l’agriculture et du développement rural de Bac Giang (Nord) a organisé des activités dans le cadre de cette campagne sur le thème "Agir tôt - Être proactif avant les catastrophes naturelles".

Les activités de la Semaine nationale de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles en 2024 ont été lancées en mai dans le but de sensibiliser les organismes, les branches, les districts, les municipalités. Tous sont prêts à mettre en œuvre des plans pour lutter contre les catastrophes naturelles.

De plus, ces actions jouent un rôle crucial dans le renforcement du travail d’information et de communication afin d’améliorer les capacités communautaires en matière de prévention et de contrôle des fléaux naturels. Elles permettent également de préparer des plans pour faire face aux catastrophes naturelles, en particulier en vue de la saison des tempêtes et des inondations de 2024.

Le Service provincial de l’agriculture et du développement rural demande aux services, et aux comités populaires de collaborer étroitement avec les organes de presse et les médias provinciaux pour renforcer les informations et la communication via la télévision, la radio et les réseaux sociaux.

Il est nécessaire de diffuser les documents et les publications médiatiques élaborés par le Comité de pilotage et les localités.

En outre, il est indispensable d’assurer une planification proactive et équilibrée en utilisant les ressources budgétaires de l’État, le fonds de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, ainsi que les sources de financement légitimes ou mobilisées à partir de capitaux privés. Cette démarche doit garantir la faisabilité et l’efficacité des mesures préventives.

