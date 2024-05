Lancement d'un film sur les activités de la hotline de protection de la faune

Photo : VNA/CVN

Le contenu principal du film décrit une journée de travail à la Salle de protection de la faune de l’ENV, où les agents reçoivent des informations sur des cas de violations de la faune dans tout le pays et les transmettent ensuite aux autorités compétentes.

L'atmosphère animée et très occupée témoigne d'une coordination harmonieuse et étroite entre l’ENV et les forces de l'ordre dans un effort conjoint pour traiter les violations et confisquer les animaux sauvages.

Au cours de près de 20 ans d'activité, la Salle de protection de la faune de l’ENV a constaté des changements significatifs dans la sensibilisation de la communauté à la protection de la faune. Actuellement, en moyenne chaque jour, l’ENV reçoit neuf cas d'infractions liées à la faune signalés par des locaux. Rien qu'en 2023, l’ENV a enregistré 2.199 avis d'infraction émanant de personnes, contribuant ainsi à aider les autorités à sauver 2.514 animaux sauvages.

Selon Nguyên Phuong Dung, directrice adjointe de l’ENV, la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages ne peut réussir qu'avec le soutien et la participation active de la communauté.

Avec des changements positifs dans la prise de conscience des gens, en particulier de la jeune génération, sur la protection de la faune, l’ENV espère que de plus en plus de personnes participeront aux efforts visant à empêcher le commerce illégal d'espèces sauvages, a-t-elle ajouté.

Michelle Owen, directrice du bureau du projet de protection des espèces sauvages en voie de disparition, a espéré que le Vietnam lancerait davantage d'activités communautaires de protection dans les années à venir.

Elle a appelé à la prise de conscience et à la responsabilité de chacun dans le soutien aux efforts visant à prévenir le trafic d'espèces sauvages. L’un des moyens les plus simples d’y parvenir est de signaler les cas d’infraction à la hotline de protection de la faune, au 1800-1522.

Le film est actuellement diffusé sur 54 chaînes de télévision des villes et provinces du pays. Dans un avenir proche, il sera largement diffusé sur les réseaux sociaux d’ENV et de ses partenaires.

VNA/CVN