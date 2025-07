Le secrétaire général du Parti reçoit l’envoyé spécial du président sud-coréen

Le secrétaire général du PCV a apprécié le président Lee Jae Myung pour avoir dépêché un envoyé spécial au Vietnam afin de transmettre un message juste après sa prise de fonction, ce montrant sa haute considération pour le Vietnam en particulier et pour le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée en général. Il s’est dit confiant que, sous la direction du président Lee Jae Myung, la République de Corée poursuivra son développement prospère, avec un rôle international de plus en plus amélioré.

Park Chang Dal a salué la dynamique des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment depuis l’établissement du partenariat stratégique global. Il a affirmé que le Vietnam restait un partenaire prioritaire dans la politique étrangère régionale de la République de Corée.

L’envoyé spécial a exprimé le souhait de renforcer les échanges de haut niveau et de promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement plus substantielle, efficace et durable. Il a appelé le Vietnam à créer un environnement favorable aux entreprises sud-coréennes, en particulier dans les secteurs de l’énergie nucléaire et de la réponse aux évolutions de l’environnement économique mondial.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a approuvé les propos de son interlocuteur et réaffirmé la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens : accorder une grande importance au développement des relations avec la République de Corée. Il a plaidé pour une coopération bilatérale approfondie, fondée sur la confiance politique, les liens étroits entre entreprises, collectivités locales et populations des deux pays.

Il a également souligné la nécessité de renforcer les collaborations dans les domaines de la science et de la technologie, moteurs de la coopération future. Il a proposé de développer la coopération dans l’intelligence artificielle, la construction de centres de données au Vietnam, ainsi que les projets de formation de ressources humaines qualifiées.

Sur les questions internationales et régionales, le chef du PCV a demandé une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans la région.

En réponse, Park Chang Dal a affirmé l’engagement de son pays à coopérer activement avec le Vietnam pour garantir le succès des sommets de l’APEC 2025 en République de Corée et l'APEC 2027 au Vietnam.

