Période 2026-2030

Vers un plan d’action concret pour la coopération stratégique intégrale Vietnam -Thaïlande

>> Le Vietnam et la Thaïlande s'engagent à approfondir leurs relations militaires

>> Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses liens avec la Thaïlande

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres se sont réjouis du développement positif des relations bilatérales, en particulier de l’élévation du partenariat entre les deux pays au niveau de Partenariat stratégique global. Ils ont salué le renforcement croissant de la confiance politique et diplomatique, ainsi que les avancées solides dans les domaines clés tels que l’économie, le commerce et l’investissement. D’autres secteurs comme la science, la technologie, le tourisme, l’éducation, la culture, les transports ou encore les échanges entre les peuples continuent également de connaître des progrès remarquables.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre les résultats de la 4e réunion conjointe des cabinets des deux pays, tenue en mai 2025, et se sont engagées à élaborer dans les plus brefs délais un Programme d’action pour la période 2026-2030. Ce plan devra contenir des objectifs concrets, notamment la mise en place rapide d’un groupe de travail conjoint chargé de discuter des modalités de mise en œuvre de la stratégie des "Trois connexions", ainsi que la valorisation de nouveaux secteurs à fort potentiel comme l’innovation, la transformation numérique, l’économie verte, les énergies renouvelables et la transition énergétique.

Sur le plan économique, les deux ministres ont convenu d’encourager les entreprises des deux pays à intensifier leurs échanges commerciaux et leurs investissements, visant l’objectif de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, dans un esprit de durabilité et d’équilibre.

Ils ont également discuté de nouvelles modalités de coopération touristique, notamment à travers des initiatives de connectivité régionale au sein de l’ASEAN. Un accent particulier a été mis sur le renforcement des jumelages entre localités, la promotion des échanges culturels et sociaux, ainsi que sur le rôle de passerelle que joue la communauté d’origine vietnamienne en Thaïlande dans l’approfondissement du partenariat stratégique global.

Concernant les tensions frontalières entre la Thaïlande et le Cambodge, le ministre thaïlandais Maris Sangiampongsa a informé son homologue vietnamien des résultats de la rencontre du 28 juillet à Putrajaya entre le Premier ministre par intérim de Thaïlande et le Premier ministre cambodgien, sous la médiation de la Malaisie, présidente de l’ASEAN 2025. Un accord de cessez-le-feu a été donc conclu, entrant en vigueur dès le 29 juillet. Le chef de la diplomatie thaïlandaise a souligné la volonté de son pays de résoudre pacifiquement le différend avec le Cambodge.

Bùi Thanh Son a salué cet accord et affirmé que le Vietnam suivait de près la situation. Il a rappelé que la Thaïlande et le Cambodge étaient des partenaires proches du Vietnam et exprimé le souhait que les deux pays fassent preuve de retenue, évitent tout recours à la force, et règlent leurs différends de manière pacifique, dans le respect du droit international, de la Charte des Nations unies, de la Charte de l’ASEAN et du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Il a également précisé que le Vietnam se tenait prêt à jouer un rôle actif pour appuyer les efforts de cessez-le-feu, dans un esprit d’amitié et de solidarité ASEAN, au bénéfice durable des deux pays et de la région.

VNA/CVN