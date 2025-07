Changement climatique

Le Vietnam contribue activement au processus de demande d’avis consultatif de la CIJ

>> Énergie verte : tendance irréversible pour un développement durable

>> BRICS : Pham Minh Chinh propose cinq initiatives pour l’environnement et la santé

>> La biodiversité marine et les écosystèmes marins assurent un avenir durable

Photo : VNA/CVN

Le 23 juillet, la CIJ - organe judiciaire principal des Nations unies - a publié pour la première fois un avis consultatif complet portant sur la nature et l’étendue des obligations des États en matière de changement climatique. Cet avis intervient après plus de deux ans de procédure, incluant l’analyse du droit international existant ainsi que l’examen des observations écrites et orales soumises par les États, les organisations régionales et internationales lors des audiences de décembre 2024 à La Haye.

En tant que membre du groupe de base de 18 pays initié par le Vanuatu, le Vietnam a participé dès le début aux démarches visant à faire adopter par l’Assemblée générale de l’ONU la résolution 77/276 sollicitant cet avis. Par la suite, le Vietnam a pris part à toutes les étapes du processus : dépôt de contributions écrites et participation aux audiences orales.

Le Vietnam a également organisé plusieurs séminaires et discussions afin de soutenir les pays en développement de la région Asie-Pacifique dans la préparation de leurs contributions à la CIJ, favorisant ainsi une voix collective dans ce processus juridique déterminant. Dans ses interventions, le Vietnam a réaffirmé l’importance du droit international et la responsabilité commune de tous les États dans la lutte contre le changement climatique, tout en reconnaissant les différences historiques en matière d’émissions et de capacités nationales.

L’avis de la CIJ, adopté à l’unanimité, confirme que les États ont des obligations juridiquement contraignantes concernant la réduction des émissions, l’adaptation au changement climatique, la protection de l’environnement marin, la coopération technologique et le soutien financier.

Cet avis constitue une avancée majeure dans la consolidation du droit international relatif au climat et le processus de demande de cet avis a témoigné du rôle de plus en plus proactif et responsable du Vietnam dans les processus juridiques multilatéraux.

VNA/CVN