Renforcement des relations entre le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de sa visite de travail au Japon du 27 au 29 juillet, une délégation de haut niveau du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, conduite par son président Đô Van Chiên, a eu des rencontres importantes avec des dirigeants japonais et des représentants de la communauté vietnamienne.

Lors de la rencontre avec le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hayashi Yoshimasa, ce dernier a exprimé le souhait de voir le Japon et le Vietnam poursuivre leur étroite coopération, notamment pour assurer le succès des consultations entre les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que pour mettre en œuvre rapidement le programme d’aide sécuritaire officielle. Il a également invité le Vietnam à participer à l’Exposition internationale des jardins de 2027, qui se tiendra à Yokohama.

Đô Van Chiên s’est réjoui du développement positif des relations bilatérales, affirmant l’engagement du Vietnam à participer activement aux réunions vice-ministérielles des Affaires étrangères et de la Défense. Il a appelé le gouvernement japonais à renforcer le soutien à la communauté vietnamienne sur son territoire, et a salué les efforts du Japon dans la formation professionnelle des travailleurs étrangers, dont les Vietnamiens.

Lors de sa rencontre avec Gemba Koichiro, Đô Van Chiên a souligné le développement substantiel et efficace des relations bilatérales. Il a exprimé l’espoir que M. Gemba soutienne des politiques favorables à l’intégration des Vietnamiens au Japon.

M. Gemba a indiqué que le Vietnam était le pays qui envoyait le plus grand nombre de stagiaires techniques au Japon, et a mentionné que sa préfecture d’origine, Fukushima, accueille environ 5.000 travailleurs vietnamiens. Il a reconnu leur contribution essentielle à l’économie japonaise et s’est engagé à améliorer les mécanismes d’accueil de la main-d’œuvre vietnamienne, tout en encourageant les investissements japonais au Vietnam.

Đô Van Chiên a aussi rencontré Kazuo Shii, président du Comité central du Parti communiste japonais. À cette occasion, il a informé son interlocuteur des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu pour début 2026.

M. Shii a salué les progrès du Vietnam dans son processus de Renouveau et a exprimé le souhait de voir les relations entre les deux partis, établies depuis les années 1960, se consolider davantage au XXIe siècle. Il a affirmé que son parti continuerait à défendre les droits des Vietnamiens vivant au Japon.

Đô Van Chiên a également rencontré Mme Obuchi Yuko, présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam et responsable de l’organisation du Parti libéral-démocrate. Il a salué le rôle actif de l’Alliance dans le renforcement des relations bilatérales et s’est dit confiant que la prochaine visite de Mme Obuchi au Vietnam contribuera à approfondir les liens entre les députés des deux pays.

Mme Obuchi a souligné le rôle crucial des échanges parlementaires et culturels dans la consolidation des relations, louant notamment la richesse de la culture et de la gastronomie vietnamiennes.

Lors d’une réunion avec Saito Tetsuo, président du parti Komeito et ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Đô Van Chiên a remercié le Japon pour son aide publique au développement (APD), particulièrement bénéfique dans les régions montagneuses du Vietnam. Il a également exprimé sa reconnaissance pour les contributions du parti Komeito au développement des relations bilatérales.

Saito Tetsuo a affirmé que, malgré les incertitudes mondiales actuelles, l’amitié profonde entre les deux pays continuerait de se renforcer.

Đô Van Chiên a eu un échange d’amitié avec Ken Matsuzawa, président du Conseil japonais pour les échanges populaires (FEC), visité l’Académie des sciences de Tokyo, rencontré le professeur Pham Nam Hai dans son laboratoire et dialogué avec des étudiants vietnamiens au Japon.

La veille, le 27 juillet, Đô Van Chiên avait rendu visite à la communauté vietnamienne au Japon ainsi qu’au personnel de l’ambassade du Vietnam.

