Renforcer les contributions des IDE à la mise en œuvre de l’objectif de croissance

Photo : VNA/CVN

Ce secteur devrait valoriser davantage son rôle de moteur de croissance, contribuant à la concrétisation de l’objectif d’une croissance du PIB d’au moins de 8% en 2025 et voire des taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Le Vietnam figure dans le groupe de 15 pays attirant le plus d’IDE

Selon l’Office général des statistiques, l’année dernière, le pays a reçu 38,23 milliards de dollars d’IDE, figurant parmi les 15 économies en développement les plus attractives pour les capitaux étrangers. Notamment, les capitaux d’IDE décaissés ont atteint 25,35 milliards de dollars, en hausse de 9,4 % par rapport à 2023, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Le secteur d’IDE a contribué à faire du Vietnam l’un des pays à la croissance la plus forte de la région

Selon le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, l’empreinte importante du secteur d’IDE est la promotion réussie de la coopération avec les plus grands groupes technologiques du monde, telles que NVIDIA, dans la recherche et le développement, le transfert de technologie et le développement de ressources humaines qualifiées, maximisant ainsi le potentiel des secteurs des puces semi-conductrices et de l'intelligence artificielle (IA) et contribuant à réaliser les objectifs du pays dans la nouvelle ère.

On peut dire que le secteur d’IDE a été et est l’une des forces motrices de la croissance de l’ensemble de l’économie, et qu’il gagne en force et en influence sur la vie socioéconomique, a déclaré le vice-Premier ministre.

Tout d’abord, les capitaux d’IDE ont permis de partager le fardeau des ressources d’investissement pour le développement dans un contexte de budget limité, qui est réparti sur de nombreux objectifs différents. Ensuite, le secteur d’IDE a créé des emplois directs pour plus de 4 millions de travailleurs et un grand nombre d’emplois indirects.

En particulier, les capitaux d’IDE ont contribué à promouvoir les exportations, à élargir les relations économiques extérieures et à renforcer la compétitivité du Vietnam dans le processus d’intégration économique internationale.

Ce secteur représente actuellement plus de 70 % du chiffre d’affaires total des exportations nationale. Les activités des entreprises d’IDE contribuent également au transfert de technologie de pointe au Vietnam, notamment dans les domaines des télécommunications, du pétrole et du gaz et des transports.

Photo : VNA/CVN

Cependant, dans le contexte actuel de concurrence internationale féroce, l’objectif d’attirer 150-200 milliards de dollars d’IDE sur la période 2021-2025 et 200-300 milliards de dollars sur la période 2026-2030, représente une forte pression, a estimé le vice-Premier ministre.

Améliorer l’attractivité du secteur d’IDE du Vietnam

Pour améliorer l’attractivité du secteur d’IDE du Vietnam, les experts recommandent de maintenir des politiques préférentielles pour les attirer, d’accélérer la réforme administrative, permettant ainsi aux investisseurs de réduire le temps de préparation et de mise en œuvre des projets.

Ils proposent d’accorder la priorité à des projets dotés de technologies avancées et respectueuses de l’environnement, d’une forte valeur ajoutée, renforçant des liens avec des chaînes de production et d’approvisionnement mondiales.

Il est nécessaire également de poursuivre les négociations visant à signer des accords de libre-échange et créer un environnement favorable aux activités de commerce extérieur, attirant ainsi les IDE au service de la mise en œuvre des projets de produits d'exportation au Vietnam, ont-t-ils indiqué.

Ces dernières années, le Vietnam a identifié les semi-conducteurs et l’IA comme deux industries stratégiques pour promouvoir le développement national. Le directeur adjoint du Centre national d'innovation (NIC), Vo Xuân Hoài, a déclaré que le pays avait construit de manière proactive un écosystème national de semi-conducteurs et un cadre juridique favorable pour accueillir les entreprises mondiales.

Selon lui, le Vietnam a fait des progrès impressionnants dans la coopération dans le domaine des semi-conducteurs avec les États-Unis, la République de Corée, le Japon, Taiwan (Chine), l'Europe... Les entreprises vietnamiennes nourrissent le partenariat avec de grandes sociétés technologiques telles que Cadence, Intel, Qovor, Apple, Marvell, Samsung, Synopsys.

Notamment, en décembre 2024, le NIC a annoncé la coopération entre le Vietnam et NVIDIA, une grande société de puces et d'intelligence artificielle, pour établir un centre de recherche et développement en IA et un centre de données sur l'IA.

Le gouvernement vietnamien vise à former environ 50 000 travailleurs pour le secteur des semi-conducteurs d'ici 2030. Selon Lee Dong-Chul, PDG de Hana Micron Group (République de Corée), le Vietnam dispose d'un environnement d'investissement dynamique avec un fort soutien du gouvernement. Une infrastructure développée, un main-d’œuvre qualifié et bon marché font du Vietnam une destination attrayante pour les entreprises de haute technologie, a-t-il ajouté.

Afin de renforcer l’efficacité et les contributions du secteur d’IDE, le Premier ministre a récemment publié la décision n°315/QD-TTg promulguant un ensemble de critères d’évaluation de l’efficacité des investissements étrangers au Vietnam.

Une autre mesure cohérente et favorable aux investisseurs est la publication par le gouvernement du décret n°182/2024/ND-CP (daté du 31 décembre 2024) portant création, gestion et utilisation du Fonds de soutien à l'investissement. Cela confirme un engagement fort en faveur des entreprises de haute technologie, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l’IA.

VNA/CVN