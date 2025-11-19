Cinquante ans des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande : la culture en fête à Wellington

En écho à la célébration du 50 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, l'ambassade du Vietnam, en collaboration avec l'Association des étudiants vietnamiens à Wellington, a organisé l'événement "Vietnam Day 2025".

S'exprimant lors de l'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a souligné la signification de l'événement, qui coïncide avec plusieurs anniversaires majeurs du Vietnam, notamment les 50 ans de la Libération du Sud et les 80 ans de la Fête nationale.

Il a salué les efforts de l'Association des étudiants vietnamiens à Wellington dans l'organisation annuelle de "Vietnam Day", considéré comme une occasion de rassembler la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande et de promouvoir son identité culturelle.

Dans le cadre de Vietnam Day 2025, la cérémonie de clôture et la remise des prix du Concours-questionnaire "Carrefour 50", portant sur les 50 ans de relations bilatérales, ont eu lieu. L'ambassadeur Phan Minh Giang a remis les distinctions aux étudiants participants et annoncé les décisions de récompense pour des collectifs et individus de la VSAW et de l'Association des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Zélande (VSANZ).

La partie protocolaire a été suivie par une riche programmation artistique et culturelle intitulée "L'aube montante", présentant des spectacles traditionnels et modernes qui ont brossé le portrait d'un Vietnam jeune, fier et riche en identité.

En marge des activités, les invités ont pu déguster des plats traditionnels vietnamiens et visiter une exposition de photos illustrant le demi-siècle de liens entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

