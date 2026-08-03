Vietjet offre une "semaine d'or" de promotions

Vietjet lance une "Semaine d'or" de promotions du 1 er au 8 août 2026, avec des centaines de milliers de billets Eco à partir de 0 dông (hors taxes et frais), ainsi que des réductions allant jusqu’à 30% sur les billets des classes Business, SkyBoss et Deluxe.

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Photo : Vietjet/CVN

Du 1er août à 0h00 au 8 août 2026 à 23h00 (GMT+7), les voyageurs pourront réserver des billets Eco à partir de 0 đồng (hors taxes et frais) sur l’ensemble du réseau de Vietjet via le site www.vietjetair.com ou l’application Vietjet Air. L’offre est valable pour les vols domestiques et internationaux effectués entre le 5 septembre 2026 et le 31 mars 2027.

En parallèle, Vietjet propose une réduction de 30% sur les billets Business et SkyBoss pour les vols internationaux directs avec le code promotionnel BUSB88, ainsi qu’une réduction de 20% sur les billets Deluxe à destination de la République tchèque et du Kazakhstan avec le code DLX88, exclusivement sur le site www.vietjetair.com et l’application Vietjet Air.

Les passagers peuvent également profiter d’une réduction de 50% en réservant à l’avance un combo repas sur les vols directs domestiques et internationaux (hors vols avec correspondance) via les canaux de vente de Vietjet.

Ne manquez pas les nouvelles lignes de Vietjet reliant Hanoï à Prague (République tchèque), Hanoï à Almaty (Kazakhstan), Hô Chi Minh-Ville à Colombo (Sri Lanka), ainsi que le retour des vols vers Dà Lat au départ de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Vinh et Dà Nang à partir du 19 août 2026. Les liaisons vers les destinations touristiques les plus prisées du Vietnam, telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang et Huê, verront également leur fréquence renforcée afin de répondre à la demande croissante des habitants et des visiteurs.

Réservez dès maintenant votre prochain vol avec Vietjet et profitez d’une expérience de voyage complète à bord d’une flotte moderne et économe en carburant. Savourez un large choix de plats chauds inspirés des cuisines vietnamienne et internationale, notamment le Pho Thin, le bánh mì ou encore le café glacé au lait vietnamien, tout en bénéficiant d’un service professionnel, chaleureux et attentionné de l’équipage, et de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d’altitude.

Minh Thu/CVN