Vingroup affiche une forte croissance au premier semestre 2026

Le groupe Vingroup (HOSE : VIC) a enregistré une forte progression de ses résultats au deuxième trimestre ainsi qu’au cours des six premiers mois de 2026. Cette performance a principalement été portée par les activités de cession de projets immobiliers, la production de véhicules électriques et d’importants revenus financiers générés par des opérations d’investissement.

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Selon les états financiers consolidés du deuxième trimestre 2026, le chiffre d’affaires net de Vingroup a atteint près de 117.936 milliards de dôngs, en hausse de 162% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net consolidé s’est élevé à 14.764 milliards de dôngs, soit plus de six fois celui enregistré au deuxième trimestre 2025.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires net a totalisé 222.288 milliards de dôngs, en progression de 72% en glissement annuel. Le bénéfice net consolidé a atteint 20.375 milliards de dôngs, soit environ 4,5 fois celui de la même période de 2025 et l’équivalent de 58% de l’objectif annuel de bénéfice fixé par le groupe.

Au deuxième trimestre 2026, les revenus issus des transferts immobiliers ont dépassé 67.008 milliards de dôngs, en hausse de près de 384%, devenant ainsi le principal moteur de la croissance du chiffre d’affaires. Les activités industrielles, principalement portées par VinFast et VinES, ont généré environ 33.427 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 93%.

Grâce à cette forte croissance des revenus, le bénéfice brut du groupe a atteint 27.481 milliards de dôngs au deuxième trimestre, soit plus de trois fois le niveau de l’an dernier. Sur les six premiers mois, le bénéfice brut s’est établi à 53.419 milliards de dôngs, en hausse de près de 100%.

Parallèlement à ses activités principales, les revenus financiers ont connu une progression spectaculaire. Au deuxième trimestre 2026, ils se sont élevés à 21.654 milliards de dôngs, soit plus de huit fois le niveau de la même période de 2025. Cette hausse provient essentiellement d’un gain exceptionnel de près de 15.882 milliards de dôngs, résultant de la cession d’investissements financiers et de filiales.

À l’inverse, les charges financières ont légèrement diminué de 6%, à 15.327 milliards de dôngs, bien que les intérêts d’emprunt aient augmenté de près de 20%, atteignant plus de 9.109 milliards de dôngs. Les frais commerciaux ont progressé de 166%, à 13.458 milliards de dôngs, reflétant l’expansion des activités de vente dans les secteurs de l’immobilier et de l’automobile. Les frais administratifs ont également augmenté de 36,5%, pour atteindre environ 5.705 milliards de dôngs.

Selon les informations publiées par le groupe, la croissance des principales activités opérationnelles a largement contribué à ces résultats au premier semestre 2026.

En particulier, VinFast a livré plus de 115.900 véhicules électriques sur le marché vietnamien, en hausse de 72% sur un an. À l’échelle mondiale, les livraisons ont atteint près de 128.700 véhicules, soit une progression de 78%. Les ventes de deux-roues électriques ont également fortement progressé, avec près de 429.200 unités livrées, soit 3,7 fois le niveau enregistré un an plus tôt.

Au deuxième trimestre 2025, VinFast a finalisé le transfert de ses activités de production au Vietnam à un partenaire. Selon l’entreprise, cette restructuration vise à simplifier son modèle opérationnel, optimiser sa structure de capital et concentrer davantage de ressources sur la recherche et le développement, les technologies, la marque ainsi que l’expansion de ses activités sur les marchés nationaux et internationaux.

Dans le secteur immobilier, Vinhomes a enregistré un chiffre d’affaires contractuel ("sales booking") d’environ 134.200 milliards de dôngs au premier semestre, soit trois fois celui de la même période de l’année précédente, grâce aux livraisons de projets et aux ventes en gros.

Au deuxième trimestre 2026, l’entreprise a également lancé plusieurs projets d’envergure, notamment Vinhomes Global Gate Ha Long et Vinhomes Saigon Park.

Dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, Vinpearl a bénéficié de la reprise du tourisme, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam ayant augmenté de près de 15% au premier semestre. Selon le groupe, le taux d’occupation des hôtels et complexes hôteliers a atteint environ 64%, soit une hausse de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente.

Au 30 juin 2026, le total des actifs consolidés de Vingroup s’élevait à environ 1,309 million de milliards de dôngs, en hausse de 17% par rapport au début de l’année.

Les actifs à court terme représentaient près de 825.661 milliards de dôngs, soit environ 63 % du total des actifs.

Les stocks atteignaient environ 261.745 milliards de dôngs, constitués principalement de projets immobiliers en cours de construction, évalués à plus de 233.000 milliards de dôngs. Les créances à court terme dépassaient 316.214 milliards de dôngs.

Un point notable concerne la forte diminution des immobilisations corporelles, passées d’environ 195.394 milliards de dôngs au début de l’année à 107.931 milliards de dôngs fin juin 2026.

Selon les états financiers, cette évolution s’explique principalement par une modification du périmètre de consolidation, consécutive à la perte de contrôle ou à la cession de plusieurs filiales du groupe.

Au 30 juin 2026, le passif total de Vingroup atteignait environ 1,128 million de milliards de dôngs, en hausse de 16% par rapport au début de l’année, représentant plus de 86% des ressources financières du groupe.

L’encours total des emprunts et des dettes de crédit-bail s’élevait à environ 355.756 milliards de dôngs, comprenant plus de 137.278 milliards de dôngs de dettes à court terme et environ 218.477 milliards de dôngs de dettes à long terme. Parmi les dettes à court terme figuraient notamment 43.113 milliards de dôngs d’obligations arrivant à échéance.

Les capitaux propres se sont établis à environ 180.707 milliards de dôngs, en hausse de près de 19,3 % depuis le début de l’année, principalement grâce à l’augmentation des bénéfices non distribués, qui ont dépassé 70.843 milliards de dôngs.

Texte et photo : Minh Thu/CVN