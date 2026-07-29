Bac Ninh vise une gouvernance numérique pour toutes les entreprises publiques d'ici 2030

La province de Bac Ninh s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, que toutes les entreprises publiques adoptent une gouvernance d'entreprise moderne et numérique dans le cadre d'une restructuration de grande envergure visant à accroître l'efficacité et la transparence.

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Photo : VNS/CVN

La province de Bac Ninh, dans le Nord du Vietnam, s'est fixé pour objectif que toutes les entreprises publiques adoptent d'ici 2030 une gouvernance d'entreprise moderne sur des plateformes numériques. Cette mesure s'accompagne d'une restructuration globale et d'un contrôle renforcé des performances afin d'améliorer l'efficacité du secteur public.

Nguyên Thi Huong, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Bac Ninh, a déclaré que la province restructurera les entreprises publiques par secteur et par mandat, rationalisera leurs structures organisationnelles et concentrera la participation de l'État dans les services publics, les infrastructures et autres services essentiels où l'investissement privé demeure limité ou inefficace.

La province gérera et utilisera les terres et les ressources naturelles de manière économique et transparente, et développera des infrastructures stratégiques modernes et synchronisées - transport, irrigation, numérique et urbaines – conformes aux normes des grandes villes, dans le but de devenir une ville à gouvernance centralisée.

Une restructuration pour renforcer l'efficacité

Bac Ninh prévoit de renforcer les établissements de crédit publics afin qu'ils soient à la pointe de la technologie et de la gouvernance, de poursuivre la socialisation des services publics et de rationaliser les unités de service public.

Elle étudiera les apports en capital nécessaires à la création d'entreprises dans les domaines des sciences, des technologies et de la transformation numérique, et déploiera des feuilles de route de restructuration spécifiques à chaque entreprise, assorties d'échéanciers et d'objectifs clairs.

Les faiblesses persistantes des entreprises publiques seront corrigées, et les entreprises déficitaires feront l'objet d'un examen urgent. La province clarifiera les responsabilités organisationnelles et individuelles et créera les conditions permettant aux entreprises de procéder à une procédure de faillite ou de poursuivre leur restructuration afin de rétablir leur efficacité, évitant ainsi des pertes prolongées et le gaspillage des actifs et des capitaux de l'État.

La qualité des ressources humaines sera améliorée, notamment pour les dirigeants, les cadres et les spécialistes des organismes économiques publics, grâce à une rémunération compétitive. Les partenariats public-privé seront encouragés dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies numériques avancées.

Pour les entreprises où l'État n'a pas besoin de conserver une participation majoritaire, Bac Ninh transférera la propriété, selon un calendrier précis, à des entités d'investissement de capitaux publics, centrales ou locales, pour un examen approfondi, une classification et une restructuration du capital.

La supervision financière des entreprises publiques sera renforcée, avec des inspections, des audits et des alertes aux risques accrus, ainsi que des mesures plus strictes contre la corruption, le gaspillage et autres infractions dans la gestion et l'utilisation des capitaux et des actifs de l'État.

La province étudie également la possibilité de transformer certains services publics en sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles détenues à 100% par l'État, et d'investir de manière sélective dans des organismes publics performants en recherche fondamentale et en technologies stratégiques.

Un environnement des affaires plus attractif et compétitif

Le vice-président du Comité populaire provincial, Ngô Tân Phuong, a déclaré que Bac Ninh continuera d'améliorer le climat des affaires jusqu'en 2030 et vise à maintenir son classement parmi les meilleurs du pays en matière d'indice PCI.

Les autorités accompagneront les entreprises en renforçant la responsabilité des chefs d'agence afin de traiter rapidement et efficacement les requêtes et les obstacles des investisseurs, de garantir un traitement équitable dans tous les secteurs économiques et de soutenir l'expansion des entreprises locales sur les marchés nationaux et internationaux.

De 2021 à 2025, la province a enregistré 28.590 nouvelles entreprises, pour un capital social de plus de 367.000 milliards de dôngs (13,9 milliards de dollars), soit une moyenne de 23,7 milliards de dongs par entreprise.

Au premier semestre 2026, on a dénombré 4.478 nouvelles entreprises, représentant un capital social total d'environ 80.200 milliards de dôngs, ainsi que 177 nouvelles succursales ou bureaux de représentation et 1.717 nouveaux points de vente.

VNA/CVN