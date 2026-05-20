Investissement : renforcer la coopération entre entreprises vietnamiennes et sud-coréennes

Le 20 mai, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Centre République de Corée - ASEAN (AKC) et le Bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en République de Corée, a organisé le "Forum sur la coopération en matière d'investissement et les réseaux d'affaires entre Hô Chi Minh-Ville et la République de Corée 2026".

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Cet événement visait à présenter le potentiel, les orientations et les politiques d'attraction des investissements de Hô Chi Minh-Ville ; à examiner les tendances des investissements directs étrangers (IDE) et la connectivité des chaînes d'approvisionnement dans des secteurs clés tels que l'électronique, les semi-conducteurs et l'agroalimentaire ; et à créer un espace de mise en relation directe (B2B) entre les milieux d'affaires des deux pays.

Après plus de trente ans de partenariat, la relation diplomatique entre le Vietnam et la République de Corée ne se limite plus à un simple partenariat économique, mais a connu une profonde transformation suite à son élévation au rang de “Partenariat stratégique global”. Entrant dans une nouvelle ère, la coopération bilatérale connaît une évolution significative : dépassant les limites des pôles de production traditionnels, les deux pays maîtrisent conjointement les technologies d’avenir, des semi-conducteurs à l’intelligence artificielle (IA), en passant par la finance numérique, les énergies renouvelables et les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Partenaire stratégique

Dans son discours d’ouverture, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a déclaré que le taux de croissance de Hô Chi Minh-Ville devrait atteindre 8,03% en 2025 et poursuivre sur sa lancée au premier trimestre 2026 avec un taux de croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) de 8,27%, le plus élevé depuis de nombreuses années. À ce jour, la ville a attiré 20.813 projets d’investissement étrangers, représentant un capital total enregistré de plus de 142 milliards d’USD, provenant de 152 pays et territoires. La République de Corée a conservé sa position de partenaire stratégique, se classant deuxième avec 3.349 projets, axés sur des secteurs clés tels que la transformation et la fabrication, le commerce, la technologie, les services et la logistique.

La directrice adjointe Cao Thi Phi Vân a affirmé que l’ITPC reste déterminée à faciliter l’accès aux investisseurs coréens, tout en soulignant l’impérieuse nécessité pour les entreprises locales de nouer des liens étroits avec leurs partenaires coréens afin de développer leurs chaînes d’approvisionnement, de promouvoir le transfert de technologies, la transformation numérique et une production plus verte, et ainsi renforcer leur compétitivité mondiale.

Pour sa part, Kim Jae-shin, secrétaire général de l’AKC, a affirmé que le partenariat entre le Vietnam et la République de Corée entrait dans une phase de développement important suite aux récentes visites bilatérales de haut niveau. Il a également indiqué que le Vietnam était actuellement le premier partenaire commercial de la République de Corée au sein de l'ASEAN. Figurant parmi les économies à la croissance la plus rapide du bloc, le Vietnam continue de susciter un vif intérêt en matière de commerce et d'investissement et renforce sans cesse son rôle de pôle manufacturier régional. Grâce aux missions successives de la délégation de promotion du commerce d’ASEAN-Corée, Kim Jae-shin espère que le Forum d’aujourd’hui permettra de maximiser les échanges mutuellement bénéfiques entre les entreprises, encourageant ainsi les investisseurs coréens à explorer activement le marché vietnamien et facilitant la pénétration des produits vietnamiens sur le marché sud-coréen.

"Korea Import Expo 2026"

Kim Dae-young, vice-président de l'Association des importateurs coréens (KOIMA), a salué les capacités de production du Vietnam, d'autant plus que le pays est devenu le troisième partenaire commercial de la République de Corée à l'échelle mondiale. Il a souligné la très grande compétitivité du Vietnam dans des secteurs tels que la fabrication électronique, les technologies de l'information, le textile-habillement, ainsi que l'agriculture, la pêche et l'industrie agroalimentaire. Afin de concrétiser les opportunités commerciales, il a invité les entreprises vietnamiennes à participer à la "Korea Import Expo 2026", un événement majeur de trois jours organisé par KOIMA, qui se tiendra à partir du 23 juin au centre d'exposition COEX de Séoul.

Concernant la vision des relations diplomatiques, Jung Jung-tae, consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, a évoqué l'objectif stratégique des dirigeants des deux pays : atteindre 150 milliards d’USD d'échanges commerciaux bilatéraux d'ici 2030. Il a noté que l'événement du jour marque une avancée significative, dépassant le modèle traditionnel de coopération axé sur les exportations pour s'orienter vers une structure commerciale bilatérale plus équilibrée, renforçant ainsi les fondements d'un partenariat mutuellement avantageux. Il a encouragé les entreprises coréennes à prendre en compte le nouveau rôle du Vietnam : non seulement celui d'une nation manufacturière performante, mais aussi celui d'un partenaire clé émergent et en pleine expansion dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il s'attendait à ce que le Forum d’aujourd’hui se concentre sur des résultats commerciaux concrets tout en ouvrant des perspectives de coopération à long terme entre les parties.

Quatre axes principaux

Nguyên Thanh Toàn, directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, a précisé l'orientation stratégique des flux de capitaux coréens vers l'ère de l'économie numérique et des hautes technologies. À la fin du premier trimestre en 2026, la République de Corée était en tête des investissements au Vietnam avec plus de 10.400 projets, pour un capital total de 98,9 milliards de dollars américains et soit environ 18% des IDE, dont 3.349 projets actifs pour la seule ville de Hô Chi Minh-Ville avec environ 15,7 milliards d’USD. Dans cette nouvelle phase, la ville invite les entreprises coréennes à s'engager dans quatre axes principaux : la coopération pour le développement d'un centre financier international (banque numérique, fintech) ; la coopération dans l'écosystème de l'IA et des semi-conducteurs (R&D, fabrication de puces) ; la coopération pour le développement de l'écosystème des startups et des fonds de capital-risque ; et la coopération pour le développement de villes intelligentes et d'une croissance verte, avec des projets d'envergure nécessitant des investissements tels que la zone franche de Cai Mep Ha (3.808,6 ha) ou huit parcs éoliens offshore (15.000 MW).

Concernant la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, Bok Dug-gyou, représentant de l'Agence coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), a analysé que, bien que les IDE représentent 73% du chiffre d'affaires total des exportations, le taux de valeur ajoutée locale du secteur manufacturier vietnamien n'est que de 12%, contre une moyenne de 33% pour l'ASEAN. Toutefois, ce faible taux de localisation constitue précisément une opportunité en or pour les entreprises industrielles auxiliaires, tant nationales qu'étrangères, d'intégrer la chaîne de valeur. Cette participation sera d'autant plus efficace que les investisseurs exploiteront pleinement l'écosystème spécialisé de chaque région : au Nord, avec ses hautes technologies et son secteur automobile ; au Centre, fort de sa capacité à transformer les produits agricoles et aquatiques et de son industrie chimique ; et Hô Chi Minh-Ville, au Sud, avec ses industries d'exportation traditionnelles telles que le textile-habillement, la chaussure et l'agroalimentaire. Par ailleurs, Bok Dug-gyou a affirmé que le réseau sans cesse croissant d'accords de libre-échange (ALE) confère au Vietnam un avantage concurrentiel accru.

Le programme s'est poursuivi par un espace de réseautage d’entreprises très dynamique, où des entreprises des deux pays ont pu explorer directement leurs besoins de coopération, développer leurs réseaux et élaborer progressivement des projets concrets. Le succès du Forum renforce non seulement la position de Hô Chi Minh-Ville comme pôle économique et d'innovation de premier plan, mais ouvre également des perspectives de prospérité partagée pour les communautés d'affaires vietnamiennes et coréennes.

Texte et photos: Tân Dat/CVN