Hô Chi Minh-Ville renforce le dialogue avec les entreprises sur les questions bancaires

Une conférence de dialogue entre les entreprises et les autorités municipales, consacrée aux difficultés liées au secteur bancaire, s’est tenue le 10 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Organisée par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en coordination avec la succursale régionale n°2 de la Banque d’État du Vietnam, elle a permis d’identifier les obstacles auxquels font face les entreprises et d’échanger sur des solutions visant à faciliter leur accès aux capitaux.

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Cette rencontre avait pour objectif de créer un canal d’échange direct entre les entreprises, les organismes de gestion publique et les établissements concernés, afin de recueillir leurs préoccupations, répondre à leurs questions et formuler des recommandations dans le cadre des compétences de chaque partie. Près de 200 délégués y ont participé, parmi lesquels des représentants des services et organismes concernés, des comités populaires des quartiers, communes et zones spéciales, des membres du système de dialogue entre les entreprises et les autorités municipales, ainsi que des associations professionnelles, des entreprises et des médias.

Accès au financement

La conférence a permis de recueillir plus de 15 questions et propositions formulées à l’avance par les entreprises, portant notamment sur l’accès au crédit, les mécanismes de garantie, les procédures bancaires et la gestion des changes.

Lors des échanges, les participants ont abordé plusieurs problématiques essentielles, notamment l’accès aux capitaux et les politiques de crédit, les mécanismes de garantie et l’évaluation de la solvabilité, le crédit vert et les critères de développement durable (ESG), les procédures administratives, les services bancaires modernes ainsi que les obstacles liés au décaissement des prêts et à la gestion de la dette.

Les entreprises ont également proposé d’ajuster certaines réglementations relatives aux échéances de remboursement et aux cycles d’utilisation des capitaux, afin de mieux les adapter aux réalités de leurs activités et d’éviter le risque d’être classées involontairement parmi les créances douteuses.

Au cours de la conférence, les représentants de la succursale régionale n°2 de la Banque d’État du Vietnam, avec l’appui des services spécialisés, ont échangé directement avec les entreprises, apporté des réponses aux questions soulevées et fourni des orientations adaptées. Pour les dossiers relevant de la compétence d’autres organismes, le comité d’organisation a recueilli les propositions, les a synthétisées et transmises aux autorités concernées pour examen et traitement conformément aux réglementations en vigueur.

Selon Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, en tant qu’organisme permanent et président du comité de pilotage du système de dialogue entre les entreprises et les autorités municipales, l’ITPC continuera à jouer son rôle d’intermédiaire entre la ville et le monde des affaires. En collaboration avec la succursale régionale n°2 de la Banque d’État du Vietnam, il contribuera à améliorer l’efficacité du recueil, du traitement et du suivi des recommandations formulées par les entreprises, favorisant ainsi la construction d’un environnement d’investissement transparent, favorable et conforme au droit.

À l’issue de la conférence, l’ITPC, en coordination avec la succursale régionale n°2 de la Banque d’État du Vietnam, procédera à la synthèse des résultats, évaluera le niveau de satisfaction des entreprises, suivra la mise en œuvre des recommandations et rendra compte au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ainsi qu’au comité de pilotage du système de dialogue entre les entreprises et les autorités municipales.

L’ITPC poursuivra également l’organisation de dialogues thématiques afin d’accompagner les entreprises et de soutenir leur développement stable et durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN