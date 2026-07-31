Vietjet confirme son succès auprès des consommateurs sud-coréens

À Séoul, le 30 juillet, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a remporté trois distinctions lors des Korea Consumer Awards 2026 (KCA) : Meilleure compagnie aérienne hybride (Best Hybrid Airline), Meilleure expérience de restauration à bord (Best Inflight Food Experience) et Prix d'excellence du service (Excellence Service Award).

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Il s'agit de la deuxième année consécutive que Vietjet est distinguée aux KCA, des récompenses décernées chaque année par le quotidien sud-coréen DongA Ilbo, confirmant ainsi la qualité de ses services et sa position sur l'un de ses principaux marchés internationaux.

Photo : VJ/CVN

Les Korea Consumer Awards distinguent les marques les plus appréciées des consommateurs sud-coréens sur la base d'enquêtes d'opinion et d'évaluations réalisées par un jury d'experts. Vietjet est la seule compagnie aérienne étrangère à avoir été récompensée deux années de suite et figure parmi les 39 marques les plus réputées auprès des consommateurs sud-coréens en 2026.

Un triple sacre aux Korea Consumer Awards

Cette 7e édition des Korea Consumer Awards salue les efforts constants de Vietjet pour proposer aux voyageurs coréens des services pratiques, flexibles et compétitifs, grâce à un vaste réseau international et à une flotte moderne répondant aux attentes d'une clientèle diversifiée.

Des liaisons aériennes toujours plus nombreuses

Depuis l'ouverture de ses premières lignes vers la République de Corée en 2014, Vietjet a transporté plus de 15 millions de passagers entre les deux pays, s'imposant comme l'un des principaux transporteurs sur ce marché. La compagnie exploite actuellement 11 liaisons directes reliant Séoul (Incheon) et Busan à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc et Hai Phong, contribuant ainsi au développement du tourisme, des échanges commerciaux, des investissements et des relations culturelles entre les deux pays. À partir d'octobre, elle étendra également son réseau vers l'Europe.

Photo : VJ/CVN

Grâce à son modèle hybride, Vietjet associe des tarifs compétitifs à une offre de services diversifiée, avec plusieurs classes de voyage - Eco, Deluxe, SkyBoss et Business - afin de répondre aux besoins de différents profils de passagers.

Chaque vol se veut une véritable expérience de voyage. Les passagers peuvent déguster une sélection de plats chauds inspirés de la cuisine vietnamienne et internationale, dont le pho, le bánh mì ou encore le café vietnamien glacé. La flotte moderne et économe en carburant, associée au professionnalisme des équipages et à l'organisation ponctuelle d'animations culturelles à bord, contribue à offrir une expérience de vol originale et conviviale.

L'innovation au service d'une croissance durable

L'innovation et le développement durable demeurent au cœur de la stratégie de Vietjet. La compagnie a été récompensée à plusieurs reprises pour sa transformation numérique et ses initiatives en faveur d'une aviation plus durable, avec pour objectif d'améliorer l'expérience des passagers tout en accompagnant la transition écologique du secteur.

Ces distinctions viennent s'ajouter à plusieurs récompenses obtenues ces dernières années, notamment le titre de "Compagnie aérienne de confiance"aux KCA 2025, ainsi que ceux de " Marque préférée des consommateurs coréens'' et de "Meilleure marque pour les clients en République de Corée" en 2023. Vietjet figure également parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde selon plusieurs organismes internationaux, dont Skytrax, World Business Outlook et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN