Vietjet : Nguyên Thi Phuong Thao donne le coup d'envoi de la séance à la Bourse de Londres

Le 22 juillet, heure de Londres, la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d'administration de Vietjet et vice-présidente permanente de HDBank, s'est rendue à la Bourse de Londres (London Stock Exchange - LSE), l'une des principales places financières mondiales.

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Photo : VJ/CVN

À la LSE, la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao a participé à la cérémonie d'ouverture de la séance boursière, en présence de la maire de la Cité de Londres (City of London), Dame Sue Langley, et de la directrice générale de la LSE, Dame Julia Hoggett. Ce jour-là, le marché londonien a enregistré une forte progression, l'indice FTSE 100 clôturant en hausse de 1,24%, son plus haut niveau depuis quatre mois.

La directrice générale de la LSE, Dame Julia Hoggett, a déclaré : "À la Bourse de Londres, nous rencontrons de nombreux chefs d'entreprise exceptionnels. Cependant, rares sont ceux qui ont joué un rôle aussi déterminant dans le développement de multiples secteurs économiques et dans le rapprochement des nations que la docteure Nguyên Thi Phuong Thao. Grâce à son leadership dans les secteurs bancaire, aérien, technologique et de l'investissement, elle a contribué de manière significative à l'impressionnante croissance du Vietnam, tout en renforçant la confiance des investisseurs internationaux".

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Lors de cette rencontre, Dame Sue Langley a chaleureusement accueilli la dirigeante vietnamienne dans la capitale britannique. Elle a souligné : "Je suis convaincue qu'avec sa forte croissance et son secteur financier en plein essor, le Vietnam constitue un partenaire stratégique pour Londres. Notre ville offre un écosystème financier mondial, des normes élevées de gouvernance et un cadre juridique fiable permettant aux entreprises vietnamiennes de lever des capitaux. J'admire également Nguyên Thi Phuong Thao, qui incarne un modèle de leadership féminin, et je suis persuadée que les relations entre le Royaume-Uni et le Vietnam continueront de se renforcer."

En moins d'un an, Nguyên Thi Phuong Thao s'est rendue à deux reprises à la LSE, témoignant de sa volonté de renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes et les marchés financiers internationaux et d'élargir les perspectives de coopération et d'investissement.

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Une influence qui dépasse les frontières

À la tête d'activités présentes dans plusieurs secteurs et pays, la docteure Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré : "Nous portons non seulement les ambitions de notre entreprise, mais aussi celles d'une nation qui aspire à l'innovation, à la créativité, à l'intégration et au développement durable. Londres est un symbole de gouvernance, de transparence et de confiance, des valeurs que nous défendons constamment. Nous sommes convaincus que les flux de capitaux de demain se dirigeront vers les pays à forte croissance et les entreprises dotées d'une vision à long terme, d'une gouvernance solide et d'un engagement en faveur du développement durable. Le Vietnam offre aujourd'hui toutes les conditions pour concrétiser cette vision".

Le soutien de la LSE, conjugué à celui des autorités de la Cité de Londres et à la visite de Nguyên Thi Phuong Thao, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les milieux d'affaires des deux pays. Cette dynamique devrait contribuer à renforcer les relations économiques, financières et d'investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni, tout en consolidant les liens avec les marchés financiers internationaux.

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À cette occasion, en présence de Dame Sue Langley, des dirigeants de la LSE, de Vietjet, de Dragon Capital et de HDBank ont signé un accord de coopération visant à renforcer leur collaboration pour mobiliser des capitaux destinés au développement des infrastructures au Vietnam.

Dominic Scriven, président de Dragon Capital, a déclaré : "Je fais moi-même partie de la communauté des entreprises cotées à la LSE. Notre société, Vietnam Enterprise Investments Limited, y est cotée depuis 2016 avec succès. Je suis donc très heureux de constater l'intérêt croissant des entreprises vietnamiennes pour la Cité de Londres et la Bourse de Londres. Je suis ravi de pouvoir accompagner, soutenir et encourager cette dynamique".

Photo : VJ/CVN

Fondée en 1801, la Bourse de Londres regroupe aujourd'hui plus de 1.700 entreprises internationales cotées, pour une capitalisation boursière supérieure à 5.500 milliards d'USD. Elle constitue également l'un des principaux marchés mondiaux pour l'émission d'obligations, avec un encours dépassant 35.000 milliards d'USD.

La présence de la femme d'affaires Nguyên Thi Phuong Thao ainsi que de grands groupes vietnamiens de l'aviation et de la finance, tels que Vietjet, HDBank et Vikki Bank, au sein de l'une des plus importantes places financières mondiales illustre l'intégration croissante des entreprises vietnamiennes aux marchés internationaux. Elle témoigne également des efforts déployés pour promouvoir le potentiel économique du Vietnam et attirer davantage de capitaux étrangers.

Tân Dat/CVN