Hô Chi Minh-Ville dynamise la production verte et les exportations durables vers la Malaisie

Le 23 avril, le Centre municipal de promotion du commerce et des investissements (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville et l'Agence malaisienne de promotion du commerce (MATRADE), a organisé un séminaire intitulé "Dynamiser la production verte et les exportations durables pour que les produits vietnamiens pénètrent le marché malaisien".

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Cet événement visait à aider les entreprises vietnamiennes à se tenir informées des tendances de consommation, des nouveautés concernant la certification halal en 2026 et des mesures incitatives pour les produits importés répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) sur le marché malaisien et dans d'autres pays musulmans.

Selon les statistiques de la Direction générale des douanes du Vietnam, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et la Malaisie continuent d'afficher des signes positifs. En 2025, le volume total des échanges a dépassé 15 milliards d’USD, soit une augmentation de 5% par rapport à 2024, avec des exportations vietnamiennes atteignant 4,8 milliards d’USD. Cependant, dans le contexte de la transition écologique mondiale, et notamment grâce au soutien de la Malaisie via des politiques préférentielles pour les produits conformes aux critères ESG, le défi pour les entreprises vietnamiennes est de satisfaire à ces normes rigoureuses afin d'améliorer leur compétitivité.

Objectif de 25 milliards de dollars d'ici 2030

Dans son discours d'ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l'ITPC, a souligné que les relations Vietnam - Malaisie sont à leur apogée depuis leur passage au statut de partenariat stratégique global en novembre 2024. Les deux pays œuvrent de concert pour atteindre un objectif d'échanges commerciaux bilatéraux de 25 milliards d’USD d'ici 2030. Au niveau local, les exportations de Hô Chi Minh-Ville vers la Malaisie ont dépassé 708 millions d’USD en 2025.

Le directeur adjoint Lê Anh Hoàng a ajouté que les produits vietnamiens présentent encore un potentiel de croissance important en Malaisie en raison des similitudes culturelles et des barrières commerciales relativement faibles. Il a toutefois souligné que la combinaison des normes halal et environnementales reste un défi pour les entreprises vietnamiennes – en particulier les PME – en raison des obstacles liés au capital d'investissement, aux processus de production propres et à la nécessité d'un système de données transparent pour la recertification périodique.

Partageant la vision stratégique du partenaire, Firdauz Othman, Consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le marché mondial du halal est actuellement estimé à environ 2.300 milliards d’USD et devrait atteindre 20.000 milliards d’USD d’ici 2028. Le consul Firdauz Othman a salué le “Projet du gouvernement vietnamien visant à renforcer la coopération internationale pour construire et développer l’industrie halal au Vietnam d’ici 2030” et a affirmé la volonté de la Malaisie de servir de passerelle stratégique aux entreprises vietnamiennes souhaitant accéder au marché mondial.

Il a notamment invité la communauté d’affaires vietnamienne à participer au Salon international du halal de Malaisie (MIHAS 2026), qui se tiendra en septembre 2026 à Kuala Lumpur.

Éclaircissant le lien étroit entre les normes environnementales et le halal, Zaimah Osman, consule commerciale de MATRADE à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que l'industrie halal devrait contribuer à hauteur de 8,1% au PIB malaisien en 2025, soit l'équivalent de 35 milliards d’USD. Elle a souligné que l'obtention de la certification halal constitue aujourd'hui un levier structurel et un outil essentiel de gestion des risques, permettant aux entreprises de se conformer plus facilement aux exigences ESG internationales et aux normes ISO (telles que l’ISO 9001 et l’ISO 22000).

Les valeurs fondamentales du halal, telles que la traçabilité, les procédés de production non nocifs, la responsabilité sociale et la gouvernance transparente, sont pleinement compatibles avec les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour 2030.

De son côté, Muhammad Naim bin Aziz, assistant principal au département de gestion de la certification halal de JAKIM, a présenté en ligne une mise à jour sur les dernières avancées du système de certification. Il a révélé que les tendances de consommation au sein de la communauté musulmane évoluent, passant d'une focalisation exclusive sur le contenu halal à un modèle alliant éthique et durabilité. Cette tendance est principalement impulsée par la génération Z et les consommateurs urbains, qui privilégient les emballages écologiques et le bien-être animal. Il a également rappelé la réglementation stricte exigeant que tous les produits importés étiquetés halal soient certifiés par des organismes reconnus par le JAKIM, dont le nom doit figurer sur l'emballage.

Au Vietnam, selon Muhammad Naim bin Aziz, les organismes reconnus par le JAKIM sont : le Bureau vietnamien de certification halal (HCA), l'Organisation vietnamienne halal (HVN), la Vietnam National Halal Company Limited, la Société vietnamienne d'inspection et de certification halal (VINAHIC) et la SARL Halal GHC.

Le strict respect du cadre ESG

Offrant une perspective pratique sur les opportunités d'exportation, Ngô Quang Hùng, représentant du Bureau commercial vietnamien en Malaisie, a mis en lumière les besoins du marché. Malgré une autosuffisance de 115% en viande de volaille, la Malaisie fait face à une pénurie de légumes, sa production locale n'en couvrant que 60%.

Ngô Quang Hùng a affirmé que les produits agricoles et aquatiques vietnamiens (riz, piments frais, légumes, noix de coco et pangasius transformé) ont un fort potentiel. Toutefois, pour saisir cette opportunité, les exportations doivent impérativement respecter le cadre ESG mis en œuvre par la Malaisie, et accorder une attention particulière à la responsabilité élargie du producteur (REP), applicable dès 2026.

En contrepartie, les produits certifiés ESG et halal bénéficieront d'incitations attractives, notamment une réduction de 5 à 10% des droits de douane et jusqu'à 20% des frais d'inspection à l'importation.

Texte et photos : Tân Dat/CVN