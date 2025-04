Sports

Festival sportif "Personnes handicapées actives" 2025

À l’occasion du 50 e anniversaire de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), et du 27 e anniversaire de la Journée vietnamienne des personnes handicapées (18 avril 1998), l’Union des jeunes de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec l’Association municipale des jeunes handicapés et le Centre culturel et sportif de l'arrondissement de Tân Bình, a organisé la 8 e édition du Festival sportif "Personnes handicapées actives" 2025.

L'événement vise à offrir un espace de loisirs sain, joyeux et enrichissant aux jeunes et aux personnes handicapées de la ville, tout en célébrant la résilience et la volonté de ceux qui, chaque jour, défient les limites imposées par la vie.

Lors de l’ouverture, Mai Huu Tâm, vice-président permanent de l’Union des jeunes de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Ce festival ne se limite pas à une simple compétition sportive. Il est un vibrant hommage au courage, à la ténacité et à l’esprit indomptable des jeunes handicapés, de véritables exemples de persévérance et d’élévation".

Cette année, les participants s’affronteront dans diverses disciplines telles que athlétisme, natation, échecs, tennis de table et boccia (discipline adaptée aux personnes atteintes de paralysie cérébrale, de handicaps moteurs ou de déficience intellectuelle).

"Nous croyons fermement que chaque pas, chaque effort, chaque sourire partagé aujourd’hui incarne un message puissant : aucune barrière n’est infranchissable quand la volonté est présente et que la société tend la main. Votre présence enthousiaste est un témoignage éloquent d’un Vietnam toujours plus inclusif, civilisé, moderne et profondément humain - un pays où personne n’est laissé de côté".

Cette année, le festival a rassemblé près de 200 athlètes venus d’écoles et de centres spécialisés des arrondissements de Hô Chi Minh-Ville et de la ville de Thu Duc, accompagnés de centaines de membres et de jeunes venus soutenir et célébrer l’esprit sportif.

Texte et photos : Quang Châu/CVN