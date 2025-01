La communauté vietnamienne dans le monde célèbre le Têt du Serpent

>> Les Vietnamiens en Malaisie et en Thaïlande célèbrent le Nouvel An lunaire

>> Des étudiants vietnamiens en France célèbrent le Nouvel An lunaire

>> Les Vietnamiens au Laos célèbrent le Nouvel An lunaire

>> Têt solidaire : soutien à des Vietnamiens en difficulté vivant au Laos

Samedi soir 25 janvier, à Vientiane, plus de 400 personnes issues de la communauté vietnamienne dans la capitale lao, de l’Association thaïlandaise des Vietnamiens de NongKhai (Thaïlande), des clubs de Vietnamiens vivant au Laos, les représentants des ambassades et des entreprises vietnamiennes investissant au Laos, ont assisté à une fête de fin d’année.

Il s’agit d’un événement annuel organisé par l’Association des Vietnamiens de Vientiane pour perpétuer les traditions culturelles de leur pays d’origine.

Photo : VNA/CVN

Le 25 janvier, plus de 200 Vietnamiens vivant au Royaume-Uni ont assisté à une réunion pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025 organisée par l’ambassade du Vietnam à Londres. L’événement était l’occasion pour ceux expatriés de passer en revue les bonnes coutumes et pratiques du Nouvel An lunaire et de déguster des plats traditionnels du Têt.

Photo : VNA/CVN

L’ambassade du Vietnam à Cuba a récemment organisé le programme "Printemps de la patrie 2025" pour honorer la solidarité et l’attachement de la communauté vietnamienne à Cuba. L’événement a réuni près de 200 personnes dont des étudiants, des fonctionnaires et des experts vietnamiens à Cuba.

VNA/CVN