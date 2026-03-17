Renforcement de la coordination entre l’Assemblée nationale et le Front de la Patrie du Vietnam

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont tenu le 17 mars à Hanoï, une conférence conjointe pour faire le bilan de leur coordination en 2025 et définir les orientations pour 2026.

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Photo : VNA/CVN

La réunion était coprésidée par le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài.

Selon le rapport présenté, en 2025, la coordination entre les deux organes a été maintenue de manière étroite, globale et efficace, avec de nombreux résultats marquants dans divers domaines. Cette coopération a contribué à améliorer la qualité des activités législatives et de supervision de l’Assemblée nationale, tout en renforçant le rôle du Front dans la représentation et la protection des droits et intérêts légitimes de la population.

Notamment, dans le cadre de la révision et de l’amendement de certaines dispositions de la Constitution de 2013, le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres ont organisé plus de 6.500 conférences de consultation, recueillant plus de 51 millions d’avis. Ces contributions ont été synthétisées et prises en compte, garantissant un haut niveau de démocratie et de consensus social. La résolution correspondante a ainsi été adoptée avec 100% des députés présents votant en sa faveur.

Les deux parties ont également collaboré efficacement à l’élaboration des orientations du programme législatif de la XVe législature et de la XVIe, ainsi qu’à l’examen, à l’intégration et à la finalisation des projets de lois, d’ordonnances et de résolutions. Les activités de supervision et de critique sociale ont été menées de manière coordonnée, évitant les chevauchements et renforçant leur efficacité. Par ailleurs, les contacts avec les électeurs et la collecte de leurs avis ont été intensifiés, permettant à l’Assemblée nationale de mieux appréhender les réalités sociales.

En outre, les deux organes ont coopéré étroitement dans la préparation et l’organisation des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. L’élaboration des textes d’orientation, l’organisation des consultations et la présentation des candidats ont été conduites conformément à la législation, contribuant au bon déroulement du scrutin.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài, a souligné que cette coordination ne se limite pas à l’exécution des missions respectives, mais contribue également à mettre en place des mécanismes permettant une participation accrue des citoyens à l’élaboration et au perfectionnement des politiques et des lois.

L’année 2026, première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et du mandat de la XVIe législature, revêt une importance particulière. Dans ce contexte, la coordination entre l’Assemblée nationale et le Front devra être renforcée de manière plus proactive, plus substantielle et davantage ancrée dans la réalité de la vie des citoyens.

Dans sa conclusion, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les résultats obtenus en 2025, notamment dans les domaines législatif, constitutionnel et électoral. Il a appelé les deux parties à intensifier leur coopération en 2026, en particulier dans l’élaboration des lois, la supervision et la critique sociale, tout en renforçant la consultation des experts, des scientifiques et de la population afin d’améliorer la qualité des politiques publiques.

Il a également insisté sur la nécessité de lier étroitement le travail législatif aux objectifs de développement socio-économique, à la garantie de la défense et de la sécurité nationales ainsi qu’à la lutte contre la corruption et les pratiques négatives. Enfin, il a invité le Front de la Patrie du Vietnam à poursuivre ses efforts de communication et de supervision de la mise en œuvre des politiques, afin de consolider la confiance du peuple et de renforcer les liens étroits entre l’Assemblée nationale et les citoyens.

VNA/CVN