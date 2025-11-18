Vietnam - Slovaquie : une nouvelle dynamique pour la coopération en matière de défense

À l’invitation du général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, Robert Kalinak, vice-Premier ministre et ministre de la Défense de Slovaquie, effectue une visite officielle au Vietnam du 18 au 20 novembre 2025.

>> Consultation politique Vietnam - Slovaquie

>> Un pont d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie

>> Hô Chi Minh-Ville célèbre 75 ans de liens Vietnam - Slovaquie

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 18 novembre, après la cérémonie d’accueil officielle au siège du ministère de la Défense à Hanoï, le général Phan Van Giang et le vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense, Robert Kalinak, se sont entretenus.

Selon le général Phan Van Giang, cette visite officielle au Vietnam du vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense revêt une signification particulière dans le contexte du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025), créant un nouvel élan pour la coopération bilatérale en matière de défense.

Affirmant que le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachent de l’importance au renforcement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Slovaquie, le général Phan Van Giang a exprimé le souhait d’élargir la coopération bilatérale et multilatérale dans la défense, sur la base de l’égalité, du respect mutuel et au bénéfice commun, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans les régions et dans le monde.

Pour les temps à venir, le ministre vietnamien a proposé que les deux parties continuent de promouvoir une coopération en matière de défense correspondant au développement solide et croissant des relations entre les deux pays, en se concentrant sur plusieurs domaines. Il a notamment souligné l’importance de renforcer les échanges de délégations et d’établir des mécanismes de coopération afin d’accroître la compréhension mutuelle et de discuter de mesures visant à promouvoir la coopération.

Il a en outre exprimé le souhait que le vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense nomme prochainement un attaché de défense slovaque au Vietnam, qui servirait de passerelle pour la mise en œuvre efficace des contenus convenus.

Toujours selon le ministre Phan Van Giang, le ministère vietnamien de la Défense souhaite que la partie slovaque examine la possibilité d’accueillir des militaires vietnamiens dans des cours de langue slovaque et dans des disciplines où la Slovaquie possède un avantage. Le Vietnam est également prêt à accueillir des militaires slovaques pour apprendre le vietnamien et participer au cours international pour officiers de défense.

Photo : VNA/CVN

En outre, les deux parties ont discuté de la coopération dans la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies ; ainsi que de la coopération dans l’industrie de défense, et de la possibilité de renforcer la coopération dans des domaines potentiels tels que la cybersécurité, le déminage, le traitement des conséquences de la guerre, et la réponse aux défis non traditionnels, tout en se soutenant mutuellement dans le cadre de la coopération entre le Vietnam et l’Union européenne.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité le vice-Premier ministre et ministre slovaque de la Défense, Robert Kalinak, ainsi que les dirigeants des organismes chargés de la coopération en matière d’industrie de défense et les entreprises de défense de premier plan de Slovaquie, à participer à la 3ᵉ Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue à la fin de l’année 2026.

De son côté, Robert Kalinak, a souligné l’importance des relations traditionnelles de longue date entre le Vietnam et la Slovaquie, marquées par un soutien mutuel durant les années de lutte et de développement.

Se déclarant satisfait des résultats de la coopération bilatérale en matière de défense au cours de la période récente, il a annoncé la nomination d’un attaché de défense slovaque au Vietnam et proposé que les deux parties renforcent, dans les temps à venir, leur coopération dans des domaines tels que l’industrie de défense, les échanges de délégations à tous les niveaux et la cybersécurité…

VNA/CVN