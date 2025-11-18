L'esprit de solidarité permet au peuple de surmonter toutes les difficultés

Le président de la République, Luong Cuong, a participé à la Fête de la Grande union nationale organisée au village de Bao An, commune de Go Nôi, ville de Dà Nang, à l’occasion du 95 e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930 – 2025), également Journée nationale de la Grande Union du peuple en 2025.

>> Trân Thanh Mân participe au grand Festival de la solidarité nationale à Cân Tho

>> Le Premier ministre souligne la solidarité et la coopération

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du comité villageois de Bao An, Trân Công Hoa, le village compte 625 foyers regroupant 2.600 habitants répartis en 14 organisations de solidarité. Localité à forte vocation agricole, le village a obtenu des avancées remarquables. Le mouvement "Tout le peuple s’unit pour bâtir une nouvelle ruralité et une cité civilisée" a contribué à l’amélioration du niveau de vie. En 2025, 595 familles ont été reconnues "familles culturelles", et Bao An a conservé pour la 11e année consécutive son statut de "village culturel". Le revenu annuel moyen s’élève désormais à 72 millions de dôngs par habitant.

Renforcer la démocratie à la base

Dans son discours, le président Luong Cuong a évoqué les épreuves récentes. La ville de Dà Nang et de nombreuses localités du pays ont été confrontées à des catastrophes naturelles, des typhons et des inondations, affectant lourdement les vies humaines, les biens et les récoltes. Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a exprimé sa profonde sympathie envers les sinistrés et rendu hommage aux forces de première ligne pour leur dévouement exemplaire.

Il a réaffirmé que la solidarité, tradition culturelle et historique millénaire, avait toujours été la source de force du peuple vietnamien. Dans cette nouvelle phase de développement, la force de la grande union nationale est plus essentielle que jamais. Le président Luong Cuong a exhorté les autorités de Dà Nang, les comités du Parti, les autorités de Go Nôi à renforcer la démocratie à la base, à placer le citoyen au centre de toutes les politiques publiques. Il a appelé à poursuivre l’amélioration du niveau de vie, à consolider les réseaux de protection sociale et à renforcer la résilience face aux aléas climatiques.

Le président a affirmé que le Parti et l’État font de leur mieux pour mobiliser les ressources nécessaires et accompagner les zones sinistrées et développer une stratégie globale de prévention des catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a exprimé sa confiance dans le développement continu des villages de Go Nôi, permettant à la localité de devenir une commune de Nouvelle Ruralité moderne d’ici 2030.

À cette occasion, il a remis une aide de 20 milliards de dôngs aux autorités de Dà Nang pour accélérer la réparation des dégâts, ainsi que des cadeaux destinés aux habitants de Go Nôi et à dix familles méritantes.

VNA/CVN