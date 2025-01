Rencontre des chefs des diplomaties vietnamienne et singapourienne

Dimanche 19 janvier, dans le cadre de la Réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMMR), le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a eu une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement remarquable du partenariat stratégique entre leurs deux pays.

En ce qui concerne les orientations futures, Bùi Thanh Son et Vivian Balakrishnan ont convenu de travailler en étroite collaboration pour préparer soigneusement les prochaines visites de haut niveau. Ils ont souligné l’importance de coopérer avec les autres ministères et agences concernés pour mettre en œuvre efficacement les résultats obtenus lors des visites précédentes, en mettant particulièrement l'accent sur les domaines de la transformation numérique, de l'innovation, de la connectivité énergétique et de la création de centres de données.

Les deux parties ont également convenu de continuer à coopérer étroitement dans d'autres domaines importants, tels que la sécurité et la défense, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité. Elles ont réaffirmé leur soutien mutuel dans leurs candidatures aux postes au sein des organisations internationales.

Les deux parties ont souligné leur engagement à coopérer et à soutenir la Malaisie pour mener à bien sa présidence de l'ASEAN en 2025. Elles ont également échangé sur des mesures visant à renforcer la solidarité de l’ASEAN, à accorder une attention particulière au développement durable de la région, et à promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans la gestion des questions régionales.

VNA/CVN