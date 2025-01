Le chef du PCV assiste à un programme en l’honneur de policiers communaux

Photo : VNA/CVN

Le programme a mis à l’honneur les exemples remarquables de policiers communaux et des forces locales impliquées dans la préservation de la sécurité et de l’ordre public. L’événement a réuni près de 300 représentants exemplaires des forces de police communales et des acteurs de la sécurité publique issus de 9.000 communes et bourgs à travers le pays.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son émotion face aux récits pleins d’humanité illustrant les sacrifices et le dévouement des policiers communaux et des forces locales engagées dans la sécurité publique. Il les a félicités et a souhaité qu’ils continuent à remplir avec excellence les missions confiées.

Le secrétaire général a souligné que la Police populaire, et en particulier les forces de police communales, doit continuer à montrer l’exemple dans la mise en œuvre des grandes orientations du Parti. L’objectif est de construire une force de police intègre, solide, moderne et efficace, répondant aux besoins des nouvelles exigences révolutionnaires.

Il a également demandé à la Commission centrale du Parti pour la sécurité publique et au ministère de la Police de fournir les meilleures conditions possibles permettant aux policiers communaux d’accomplir leurs missions. Il a en outre ordonné aux policiers communaux de maintenir leurs liens étroits avec la population, devenant ainsi un véritable "appui pour une vie paisible du peuple".

Lors du programme, le ministère de la Police a lancé une campagne intitulée "Tournesols", encourageant le partage d’images positives sur les réseaux sociaux pour une vie paisible. Le secrétaire général Tô Lâm et d’autres délégués ont activé cette campagne lors de la cérémonie de lancement.

VNA/CVN