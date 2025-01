Le Vietnam et la Chine échangent des lettres de félicitations

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont échangé des lettres de félicitations avec le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping.

Parallèlement, les lettres du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân sont adressées au Premier ministre Li Qiang et au président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Li Zhanshu.

Pour la même raison, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VPF), Dô Van Chiên, a échangé des lettres de félicitations avec le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning.

Dans les lettres adressées par les dirigeants vietnamiens aux dirigeants chinois, l'histoire de 75 ans des relations bilatérales avec la tendance au développement stable, la promotion de la confiance politique et la coopération multiforme sont soulignées, ce qui contribue à apporter des avantages aux deux peuples, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens apprécient et se souviennent toujours de la coopération et du soutien précieux et efficaces du Parti, de l’État et du peuple frère de Chine à différentes étapes de l’histoire.

Politique cohérente et priorité absolue

Photo : VNA/CVN

Le développement des relations amicales traditionnelles et de la coopération globale avec la Chine a toujours été considéré comme une politique cohérente et une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance, l'autodétermination, la multilatéralisation et la diversification des liens.

Dans le même temps, les dirigeants chinois ont salué le bon développement des liens bilatéraux depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques.

À cette occasion, le secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien, Bùi Thanh Son, ont échangé des messages de félicitations avec Liu Jianchao, président du Département des relations internationales du Comité central Parti communiste chinois, et Wang Yi, chef du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères de la Chine.

VNA/CVN