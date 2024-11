Esport : T1 et "Faker" décrochent une cinquième étoile sur League of legends

Portée par son héros Lee "Faker" Sang-hyeok, l'équipe sud-coréenne T1 a remporté samedi 2 novembre à Londres les Championnats du monde du jeu vidéo League of Legends pour la cinquième fois, établissant un nouveau record.

>> League of legends : T1 et l'icône "Faker" sur le toit du monde pour la quatrième fois

Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme d'une finale de près de quatre heures, T1 s'est imposée 3-2 face aux Chinois de Bilibili Gaming (BLG), décrochant ainsi un deuxième titre consécutif. Les précédentes victoires de T1 avaient eu lieu en 2013, 2015 et 2016, avec "Faker" comme figure emblématique.

L'immense O2 Arena de Londres accueillait pour la première fois la finale des "Worlds", l'événement le plus attendu de l'année par les fans d'esport. Les spectateurs, chauffés par un concert du groupe Linkin Park, ont réservé un accueil triomphal aux joueurs, en particulier à "Faker", qui jouit d'un statut d'icône dans le milieu à seulement 28 ans.

Une finale indécise

La confrontation s'annonçait serrée, les deux équipes ayant remporté trois victoires chacune lors de leurs six derniers affrontements. BLG a commencé fort, ne laissant aucune chance à T1 dans la première manche. Cependant, T1 a rapidement réagi en dominant la deuxième manche. La troisième manche a été largement à l'avantage de BLG, qui a offert une balle de match aux Chinois.

C'est alors que "Faker" est intervenu, réalisant une performance exceptionnelle pour sauver son équipe. Dans la manche décisive, il a encore pris ses responsabilités et porté T1 vers une nouvelle victoire.

Une équipe soudée

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un milieu où les transferts sont fréquents, l'équipe T1 a conservé ses cinq mêmes joueurs pour la troisième année consécutive : "Zeus", "Oner", "Gumayusi", "Keria" et bien sûr "Faker". League of Legends est un jeu extrêmement populaire où deux équipes de cinq s'affrontent pour détruire la base adverse. Bien que la Corée du Sud soit historiquement dominante dans ce domaine, les équipes chinoises ont récemment fait leur marque.

BLG espérait offrir à la Chine un quatrième titre mondial, mais c'est finalement la Corée du Sud qui a soulevé le trophée une nouvelle fois. Malgré le décalage horaire qui a fait commencer le match vers minuit en Corée, des centaines de fans se sont rassemblés au LoL Park à Séoul pour soutenir leur équipe. "T1 est l'équipe la plus spéciale parce qu'elle réussit quand tout le monde dit que c'est impossible", a déclaré Lee Pari, une fan.

L'héritage de Faker

Reconnu officiellement comme un "trésor national" en République de Corée, "Faker" a fait rugir la salle à chaque apparition à l'écran. Kim Do-hyun, fan de T1 depuis dix ans, a exprimé son admiration : "C'est mon joueur préféré, et je ne pense pas qu'il y aura jamais un autre joueur qui accomplira autant que lui. Je pense qu'il restera une légende pour toujours".

Cette victoire renforce non seulement le palmarès de T1 mais aussi l'héritage de Faker dans le monde de l'esport. Alors que les compétitions continuent d'évoluer et que de nouvelles équipes émergent, le nom de Faker reste gravé dans l'histoire du jeu vidéo.

Cette victoire historique de T1 souligne non seulement leur domination dans League of Legends, mais aussi l'impact durable que Faker a eu sur le sport électronique. Alors que les fans célèbrent ce nouveau triomphe, ils attendent avec impatience les prochaines compétitions et les performances futures de leur équipe bien-aimée.

AFP/VNA/CVN