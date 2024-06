Des restes de soldats américains portés disparus au Vietnam rapatriés

Le vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Hà Kim Ngoc, les représentants des ministères des AE, de la Défense et de la Police du Vietnam, du Comité populaire de la ville de Dà Nang, de l’Office vietnamien chargé de la recherche des MIA pendant la guerre du Vietnam (VNOSMP) ; la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns et des représentants du Bureau des MIA des États-Unis à Hanoi, étaient sur place.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le vice-ministre des AE, Hà Kim Ngoc, a reçu la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Susan Burns. Il a souligné que le Vietnam coopérait avec les États-Unis pour rechercher les soldats toujours portés disparus pendant la guerre du Vietnam dans un esprit d'humanité et dans l'option consistant à mettre de côté le passé et à se tourner vers l'avenir.

Le Vietnam apprécie le renforcement par les États-Unis de leur coopération avec le Vietnam pour surmonter les conséquences de la guerre. Le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, établi en septembre 2023, continue à considérer la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre comme l'un des piliers importants, a dit Hà Kim Ngoc.

Il a affirmé que promouvoir la coopération dans ce domaine était le meilleur moyen de panser les blessures de la guerre, contribuant ainsi à renforcer la confiance et à élargir la coopération dans d'autres domaines.

La consule générale Susan Burns a remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leurs efforts pour retrouver et remettre les restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam, ajoutant que cette activité humanitaire a contribué à l’apaisement, à l’instauration de la confiance et à la promotion du bon développement des relations Vietnam - États-Unis.

Elle a également affirmé que l’administration américaine était déterminée à continuer à aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre, en particulier la décontamination de l'aéroport de Biên Hoà, province de Dông Nai (Sud), pollué par la dioxine et à fournir des informations pour faciliter la recherche et le transfert des technologies pour l'évaluation de l'ADN des restes de martyrs vietnamiens.

VNA/CVN