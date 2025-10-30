Remise des prix honorant de jeunes et étudiantes en sciences et technologies

L'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, a organisé le 29 octobre, à Hanoï, une cérémonie de remise du Prix "Sphère d’Or" et du Prix "Étudiante vietnamienne en sciences et technologies" 2025.

Photo : CTV/CVN

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, a salué les efforts de l’Union de la Jeunesse pour la découverte, la formation et la valorisation des jeunes talents scientifiques, soulignant leur rôle moteur dans le développement national fondé sur la connaissance, l’innovation et la technologie. Il a appelé à renforcer les politiques spécifiques favorisant la détection et le soutien des jeunes talents, à créer des mécanismes financiers et des incitations fiscales, ainsi qu’à élargir les programmes d’échanges académiques internationaux.

Le Prix "Sphère d’Or" 2025 distingue dix scientifiques de moins de 35 ans dans les domaines des technologies de l’information, de la transformation numérique, de l’automatisation, des biotechnologies, des sciences médicales, des technologies environnementales et des nouveaux matériaux.

Créé il y a plus de vingt ans, ce prix s’est imposé comme une distinction prestigieuse encourageant la créativité, la recherche et l’excellence scientifique des jeunes intellectuels vietnamiens. En 2025, le prix a attiré 96 candidatures, dont 83 ont été jugées recevables.

On compte notamment 26 jeunes scientifiques vietnamiens étudiant et travaillant dans des pays à la pointe de la science et de la technologie, tels que le Japon, Singapour, la République de Corée, les États-Unis, la France, la Suède, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Chine et l’Australie.

Concernant le Prix "Étudiante vietnamienne en sciences et technologies", créé en 1977, il récompense cette année vingt lauréates issues de quarante-cinq universités à travers le pays.

VNA/CVN