L’américain Marvell Technology ouvre des bureaux et un centre de R&D au Vietnam

L’entreprise américaine Marvell Technology, Inc., spécialisée dans les solutions de semi-conducteurs pour infrastructures de données, a annoncé l’ouverture de trois nouveaux bureaux au Vietnam, dont l’un comprend un laboratoire de recherche et développement de pointe.

Les deux bureaux à Hô Chi Minh-Ville (Sud) et à Dà Nang (Centre) devraient soutenir la croissance rapide de l’équipe d’ingénierie de l’entreprise et son engagement en faveur de l’innovation.

Le bureau dans l’arrondissement de Tân Binh à Hô Chi Minh-Ville est équipé d’un laboratoire de R&D doté d’outils de validation avancés pour tester les puces semi-conductrices.

Lors de l’inauguration simultanée des trois bureaux le 30 septembre, dans l’arrondissement de Tân Binh à Hô Chi Minh-Ville, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a déclaré : "Cet événement marque une étape importante dans le processus de coopération pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs et des hautes technologies à Hô Chi Minh-Ville".

Marvell Vietnam a été fondée en 2013 par cinq ingénieurs de la zone franche d’exportation de Tân Thuân à Hô Chi Minh-Ville.

Avec plus de 500 ingénieurs, le Vietnam est devenu le troisième plus grand centre de R&D Marvell après ceux aux États-Unis et en Inde.

Ta Quang Dam, directeur général de Marvell Vietnam, a déclaré que l’entreprise collaborait avec les universités et le gouvernement vietnamiens par le biais de programmes de bourses, de stages, de révisions de programmes et de séminaires afin de former la prochaine génération de talents dans le domaine des semi-conducteurs.

Le responsable a indiqué qu’en avril, Marvell et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville avaient signé un protocole d’accord visant à modifier les programmes de master et de doctorat afin de répondre aux exigences du secteur des semi-conducteurs.

L’entreprise accompagne également l’université dans la construction d’un laboratoire et envoie des ingénieurs à cet établissement deux fois par semaine pour accompagner les étudiants.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a indiqué que Marvell propose un modèle de collaboration recherché par la ville, alliant potentiel international et capacité nationale pour créer des valeurs durables.

